Seydikemer'de kayalıklara düşen şahıs kurtarıldı

MUĞLA - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kayalıklardan düşüp yaralanan kişi 2 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Olay, Yaka Mahallesi'ndeki kayalık alanda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede dolaşırken dengesini kaybeden Ö.T. 5 metre yükseklikten kayaların üstüne düştü. Yaralanan ve kayalık alanda mahsur kalan Ö.T.'yi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE, JAK, AKUT, itfaiye ve jandarma 2 saatlik çalışmayla yaralı Ö.T.'yi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Ambulansa ulaştırılan Ö.T. sağlık ekibince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.