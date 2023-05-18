SES İzmir'den Yetki Tepkisi: 'Çalışanlar İşiyle, Aşıyla, Çalışma Alanlarıyla Tehdit Edilmişlerdir'

İzmir Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi’nde sendikalar arasında yaşanan yetki tartışmasıyla ilgili açıklama yapan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi Eş Başkanı Erkan Batmaz, çalışanlara baskı yapıldığını öne sürerek hem hastane yönetimine hem de yetkili sendika olarak tanınan Sağlık-Sen yetkililerine tepki gösterdi.

KERİM UĞUR

İzmir Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'nde sendikalar arasında yaşanan yetki tartışmasıyla ilgili açıklama yapan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi Eş Başkanı Erkan Batmaz, çalışanlara baskı yapıldığını öne sürerek hem hastane yönetimine hem de yetkili sendika olarak tanınan Sağlık-Sen yetkililerine tepki gösterdi. Batmaz, "Çalışanlar işiyle, aşıyla, çalışma alanlarıyla tehdit edilmişlerdir. Biz biliyoruz ki yetki bizimdir" dedi.

Sendika üyeleri bugün ellerinde "Sendika yetkiyi yöneticilerden değil emekçilerden alır" yazılı pankartla İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önüne gelerek eylem yaptı. Sağlıkçılar, eylemde "Yandaşlar istifa", "Yetki hakkımız gasp edilemez", "Baskılar bizi yıldıramaz", "Hak hukuk adalet" sloganları attı.

"YETKİLİLER, KİŞİLERİN ÖZGÜR İRADELERİNE KET VURARAK İSTİFAYA ZORLAMIŞLARDIR"

Sağlıkçılar adına açıklamayı SES İzmir Şubesi Eş Başkanı Erkan Batmaz yaptı. Batmaz, açıklamasında şunları söyledi:

"Sendikal mücadele haktır şiarıyla çıktığımız bu yolda çalışma arkadaşlarımıza yapılan baskıları biliyoruz. Hastanemizin yönetim birimlerinde bulunan yetkililer makamlarındaki yetkilerini aşarak ve çalışma arkadaşlarımızı kapalı kapılar ardında mobbing ve baskıya maruz bırakarak kişilerin özgür iradelerine ket vurarak istifaya zorlamışlardır. İşi dahada ileriye götürerek evlerine kadar gidilmiş ve hafta sonları dahi çalışanlar aranmıştır. Çalışanlar işiyle, aşıyla, çalışma alanlarıyla tehdit edilmişlerdir. Amaç nedir? Bizler elbette bilmekteyiz. 'Koltuk sevdası olduğu açıktır' ama bir gerçek var ki o koltuklar baki değildir. Sendikalara eşit mesafede davranılmamıştır. Hastanede öncesinde yetkili sendika olan Sağlık Sen yöneticisi bugün idarede görev almaktadır. Sendikacılık koltuk için basamak mıdır bunu çalışanların takdirine bırakıyoruz. Sağlık Sen'in isteğiyle yürütülen inceleme usul ve esas yönünden hukuka aykırı olduğu gibi idari inceleme ciddiyetten de uzaktır. Biz biliyoruz ki yetki bizimdir. Gücünü alandaki emekçiden almayan sendika yetkiyi masa başında almaya çalışması yok hükmündedir. Yapılan hukuksuzluğu acilen düzeltin. Zira yargı önünde hesap dönecektir. Çalışan emekçiler üzerinden elinizi çekin! Baskılara son verin, iş barışını bozduğunuz alanlardaki iş gücü ve verimini düşürmeyin, makamlarınızdaki yetkilerinizi aşmayın. Bu size son uyarımızdır"

"SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMININ ALTINDA ÇOK YOĞUN BİR ZULÜMLE YAŞAMAK ZORUNDA KALDIK VE BU ZULÜM HER GEÇEN GÜN ARTTI"

Yaşanan olayla ilgili konuşan İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak ise "Bir sağlıkta dönüşüm programının altında çok yoğun bir zulümle yaşamak zorunda kaldık ve bu zulüm her geçen gün arttı. Artık bu sağlıkta dönüşümün getirmiş olduğu hekim, hemşeri ve bütün sağlık çalışanlarının uğradığı zulmün sona ermesini istiyoruz. Artık bu ülkede hepimiz Anayasaya, yasaya uygun sosyal devlet ilkeleri içerisinde gerçek bir vatandaş gibi haklarımızla, hukukumuzla yaşamak istiyoruz. Bu son olay hiç de küçümsenmemelidir. Çünkü hukukun küçüğü büyüğü olmaz hukuk hukuktur. Bir tek insanın hukukunu çiğniyorsanız orada hukuksuzluk var demektir. Bu hukuksuzluğa hepimiz karşı çıkacağız, İzmir Tabip Odası olarak Anayasa, yasalara uygun bir yaşam sürmeyi arzu etmekteyiz ve bütün meslektaşlarımızın da yasal içerisinde haklarının her zaman yanındayız" dedi.