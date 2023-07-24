Serik'te Sağlıklı Hayat Merkezi İnşaatı Başladı

Sağlık Bakanlığı tarafından Serik ilçesine yapılması planlanan Sağlıklı Hayat Merkezi'nin inşaatına başlandığı bildirildi. Merkez, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlık Merkezi ve 112 Acil Komuta Merkezi'ni içerisinde barındıracak.