Serik'te Sağlıklı Hayat Merkezi İnşaatı Başladı
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Sağlık Bakanlığı tarafından Serik ilçesine yapılması planlanan Sağlıklı Hayat Merkezi'nin inşaatına başlandığı bildirildi. Merkez, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlık Merkezi ve 112 Acil Komuta Merkezi'ni içerisinde barındıracak.
Sağlık Bakanlığınca Serik ilçesine yapılması planlanan Sağlıklı Hayat Merkezi'nin inşaatına başlandığı bildirildi.
Ak Parti İlçe Başkanı Hasan Yıldırım, merkezin İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlık Merkezi ve 112 Acil Komuta Merkezi'ni de içerisinde barındıracağını belirtti.
Yıldırım, ihale işlemlerinin ardından yer tesliminin yapıldığı projede ilk betonun atıldığını söyledi.
Eminceler Mahallesi'nde de yeni hastane için proje çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Yıldırım, yeni hastanenin sağlık turizmi açısından önemli olacağını vurguladı.