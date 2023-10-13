Serebral Palsi Hastası Rabia, Zincirlere Tutunarak Hayatını Sürdürüyor

Şehzadeler ilçesi Akpınar Mahallesi'nde Funda-Hikmet Kartal çiftinin ikinci çocukları olan Rabia Kartal, bundan 9 yıl önce kalbi delik olarak dünyaya geldi. Henüz 8 aylıkken kalp ameliyatı olan Rabia'nın beyninde, 3 gün kaldığı yoğun bakım tedavisinin ardından pıhtı attı. Pıhtıdan 3 yıl sonra hareketsiz kalan Rabia'ya, İzmir'deki bir üniversite hastanesinde serebral palsi teşhisi konuldu. Rabia, fizik tedavi ve duyu bütünleme terapisi sayesinde ellerini oynatabiliyor, destek ayakkabısı ile de ayakta durabiliyor. Ancak maddi sebeplerden bu tedaviler de eksik gerçekleştiriliyor. Bu nedenle Rabia Kartal'in evlerinin tavanına doktor tavsiyesiyle

monte edilmiş demire bağlı zincirlere tutunarak, el ve ayak becerilerinin gelişmesi sağlanmaya çalışılıyor.

'HER SEANSI 550 TL'

Ayakkabıcılar Sitesi'nde çalışan Hikmet Kartal (44) ile ev kadını eşi Funda Kartal (39), kızlarının bir an önce sağlığına kavuşması için destek bekliyor. Kızları için 5 bin 900 lira devletin verdiği yardım parası dışında başka bir gelirlerinin de bulunmadığını belirten baba Kartal, "Tek istediğim, kızımın yaşıtları gibi yürüyebilmesi. Bunun için de desteklerinize ihtiyacım var. Rabia'nın haftada 5 gün fizik tedavi ve duyu betimleme terapisi görmesi gerekiyor ancak her seansı 550 TL. Bunu karşılamakta zorlanıyoruz" dedi.

'RABİA SESE YÖNELİYOR'

Hikmet Kartal, "Evin tavanına doktor tavsiyesiyle demir monte ettik. Duyu bütünleme terapisi içerisinde de bu uygulama var. Zincirlerden ses geldikçe Rabia sesin geldiği yöne hareketleniyor, bu sayede el ve ayak becerileri gelişiyor. Çok faydasını gördük. Günün hemen hemen büyük bir bölümünde bu şekilde" dedi.