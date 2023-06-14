SERÇEV, Engelli Çocuklar İçin Pozisyonlama ve Yaşama Katılma Gereçleri Üretimi Projesini Tanıttı

Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV), özel gereksinimli çocuklar için pozisyonlama ve taşınma sistemleri üretim projesini tanıttı. Programa Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da katıldı. Projenin amacı, engelli bireylerin genel yaşam tarzına uyumlu olması amaçlanan pozisyonlama ve taşıma gereçleri tasarlamak ve üretmek.

Serebral Palsili Çocuklar Derneğinin (SERÇEV), Çocukların Sağlıklı Büyümesi İçin Pozisyonlama ve Yaşama Katılma Gereçleri Üretimi Projesi düzenlenen programla tanıtıldı.

Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki programa, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, SERÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Kırçuval katıldı.

Programın açılışında konuşan Dönmez, "Engelliler için üretilen araçların, tasarımından malzemesine kadar her şey Türkiye'de yapılacak. Yurt dışına giden yüksek fiyatlar artık bu ülkede kalacak." dedi.

Ülke için çok kıymetli ve önemli bir probleme parmak basılarak sorunun TÜBİTAK ile çözüldüğünü vurgulayan Dönmez, engelliler için başlatılan bu projenin kısa zamanda yürütüleceğini ifade etti.

Dönmez, şunları kaydetti:

"KOSGEB, e-ticaret yapmaya çalışan çocuklarımıza tekil destek verebileceği gibi bu yerleşkede Teknoloji Geliştirme Merkezlerinin küçüğü TEKMER denilen bir yapıyı kurma imkanımız da var. Buraya 10 milyon liraya kadar destek imkanı var. Böylece burada bu türden cihazların yapılması, AR-GE'si, üretimine katkıda bulunmak isteyen girişimcilere de yol açma imkanımız var. Ben gerçekten bu noktaya gelmekten çok mutlu oldum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu gibi çok sayıda ürünün üretildiğini, çocuklarımız tarafından kullanıldığını da göreceğiz. Belki bunların ihraç edildiğini de göreceğiz."

Türkiye'de dünyanın en iyi tasarımcılarıyla rekabet edebilecek tasarımcıların olduğunu söyleyen Dönmez, ODTÜ'de, Bilkent'te Teknoparkların olduğunu, Hacettepe, Ankara ve muhtelif üniversitelerde de bilim insanlarının muhteşem işlere imza attığını kaydetti.

"Ne kadar çok destekçileri olduğunu bir kez daha teyit etmiş olduk"

TÜBİTAK Başkanı Mandal da birlikte çalışarak sadece bir ürün ve ihtiyaç değil bir model geliştirildiğini ifade ederek özel gereksinimli bireyler için üretilen 180 projeden 42'sinin desteklendiğini söyledi.

Mandal, hedef, motivasyon ve sorumluluk verildiği takdirde çocukların yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığını kaydetti.

SERÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Kırçuval, özel gereksinimli çocukların, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle kendi yaşam ortamlarında rahatlıkla kullanabilecekleri pozisyonlama ve taşınma sistemlerinin üretim projesini bugün başlattıklarını kaydetti.

Bu çalışma ile özel gereksinimli çocukların ne kadar çok destekçileri olduğunu bir kez daha teyit ettiklerini belirten Kırçuval, hayallerini bu açılış tablosuna getirmede destek olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ankara Kalkınma Ajansına ve diğer destekçilere teşekkürlerini iletti.

Ankara Kalkınma Ajansının SERÇEV ile yürüteceği proje kapsamında, engelli bireylerin genel yaşam tarzına uyumlu olması amaçlanan "pozisyonlama ve taşıma" gereçleri tasarlanarak üretilecek.