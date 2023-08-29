Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Doktora Şiddet Uygulayan Zanlı Tutuklandı
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Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli doktora şiddet uygulayan zanlı, Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli doktora şiddet uygulayan zanlı tutuklandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan R.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
Konya Valiliğinin sosyal medya hesabından dün yapılan açıklamada, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli doktorun fiziki saldırıya uğradığı, zanlının Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındığı bildirilmişti.
Kaynak: AA / Melike Keskin - Sağlık