Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Doktora Şiddet Uygulayan Zanlı Gözaltına Alındı

Konya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli bir doktorun fiziki saldırıya uğradığı ve saldırıyı gerçekleştiren zanlının gözaltına alındığı belirtildi.