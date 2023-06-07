Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Serebral Palsi Ünitesi açıldı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesinde oluşturulan Mehmet Emin Bakdemir Serebral Palsi Ünitesinde uygulanan fizik tedavi ve fizyoterapiyle hasta çocukların hayatı kolaylaştırılıyor.

Ünite sorumlusu ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Funda Levendoğlu, AA muhabirine, serebral palsinin (beyin felci) çocuğun beyninde bir hasara bağlı kalıcı duruş, hareket ve denge bozukluğu olduğunu söyledi.

Serebral palsinin çocuğun kas iskelet sistemindeki zaman içinde olan değişime bağlı olarak yürümesinin, oturmasının, hareketlerinin güçleşebileceğini vurgulayan Levendoğlu, "Erken tanı konulması çok önemli. Erken tanı konulan çocuklara erken fizyoterapi olanağı sağlandığında ileride herhangi birine bağımlı olmadan sosyal hayatta yaşamaları sağlanabilir. Bu fizyoterapiyle sağlanır. Bu nedenle erken tanı konulup, erken rehabilitasyona başlamak kilit noktadır." diye konuştu.

Ünitede fizik tedavi uzmanı, fizyoterapist, çocuk nöroloji uzmanı, çocuk ortopedi uzmanı, diş hekimi, kulak burun boğaz uzmanı ve konuşma terapisti olduğuna değinen Levendoğlu, çocuğun büyürken karşılaşacağı sorunlara bütünsel çözüm bulmaya çalıştıklarını anlattı.

"İlk 3 yaş erken tanı ve tedavide çok önemli"

Levendoğlu, serebral palside ilk 3 yaşın erken tanı ve tedavide çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Beynin yeniden şekillenme özelliğini kullanmak isteriz. Eğer bir bebeğin beyninde hasar varsa hasarlı hücrelerin görevleri erken başladığımız fizyoterapiyle daha iyi çalışan yakın komşudaki nöronlara öğretilir. Bu, çocuk yapamadığı hareketleri yapar, becerilere kavuşur demek. Bu nedenle erken tedavi bizim için çok önemli." ifadesini kullandı.

Ünitenin yaklaşık 1 yıl önce açıldığını söleyen Levendoğlu, "50 çocuğumuz var. Sürekli takip ediliyor. Uzun bir süre takip edeceğiz. Tedavinin ucu yok. Çocuğun ihtiyacı olduğu sürece devam edecek. Hedefimiz çocuğu topluma, eğitime, sosyal hayata kazandırmak. Bunu başarıncaya kadar devam edeceğiz. Zor, meşakkatli ama güzel." dedi.

"Üniversite bünyesinde olan ilk serebral palsi tedavi merkezi"

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, dezavantajlı bireylerin topluma kazandırılması ve ailelerine destek olunması amacıyla kurulan ünitenin aynı zamanda bilimsel araştırmaları da destekleyeceğini söyledi.

Çocukların fizik tedavi süreçlerinin takip edildiğini anlatan Aksoy, "Bu merkez 250 yatak kapasiteli. Zamanla gelişip, büyüyecek. Üniversite olarak toplumun ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyoruz. Toplumumuzdaki bu dezavantajlı grupların tedavilerine erken yaşta başlanmasını hedefliyoruz. Bu merkezimiz üniversite bünyesinde olan ilk serebral palsi tedavi merkezi. 1000 metrekare alanda hizmet vermekteyiz. Tedavi tamamen ücretsiz." diye konuştu.