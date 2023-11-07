Şehitler için 4 kilometre yürüdüler

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde öğrenciler, kurum personelleri ve vatandaşların katılımıyla sağlıklı yaşam için 4 kilometrelik yürüyüş düzenlendi. Şehitlikte son bulan yürüyüşte, şehitlere dualar edilerek yad edildi.

Mudurnu ilçesinde sağlıklı yaşam için doğada 4 kilometrelik gaziler ve şehitlerin anısına ilçe merkezinden şehitliğin bulunduğu ormanlık alana yürüyüş düzenlendi. Düzenlenen yürüyüşe Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu, kamu kurumlarında çalışan personeller, öğrenciler ve vatandaşlar katılım sağladı.

İlçe merkezinden başlayan yürüyüş, Hacettepe Mezarlığı'nda bulunan şehitlikte son buldu. Gazilere ve şehitlere burada dua eden grup, daha sonrasında ise fotoğraf çekimi yaptı.

Yürüyüşe katılan ve şehitler için dua eden İlçe Müftüsü Mustafa Yeşilorman, "Yürüyüşte spor yapan vücut dinç olur, diri olur, insan dinç olur. Peygamber Efendimiz de yüzmeyi, atıcılığı, ata binmeyi bunların spor olduğunu biliyor, tavsiye ediyor. Bizler de bugün gazilerimizin anısını canlı tutmak, hatıralarını yaşatmak, onları unutmamak adına onlar için şehitler için yürüyüş gerçekleştirdik. Burada toplandık, öğrencilerimiz, daire amirlerimiz, mesai arkadaşlarımız bu vesile ile bir etkinlik farkındalık oluşturmuş olduk. Hayırlara vesile olur. Müftülüğümüz tarafından su dağıtıldı, yemek dağıtacağız. Bütün şehitlerimizi gazilerimiz için dua yapacağız. Gençlerle yürümek çok iyi bir duygu. Gençlerin önünde yürüdük, onlar bize geçemedi, dönüşte göreceğiz bakalım onlar bizi geçmesi lazım, inşallah her alanda" dedi.