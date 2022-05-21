Şehir şehir gezerek engelli bireylerin diş tedavisini yapıyorlar - Haberler

Şehir şehir gezerek engelli bireylerin diş tedavisini yapıyorlar

Gönüllü doktorlar binlerce çocuğu sağlığına kavuşturdu

BOLU - Bolu'da özel bir eğitim merkezinde eğitim gören engelli çocukların diş tedavileri, gönüllü doktorlar tarafından yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, uzun yıllar yurtdışında görev yaptıktan sonra Türkiye'ye dönen emekli diş hekimi Prof. Dr. Ertuğrul Sabah, kurduğu dernekle hayatını engelli bireylerin tedavilerini yapmaya adadı. Gönüllülük esasıyla çalışan ekibiyle birlikte yaklaşık 20 yıldır binlerce kilometre yol kat eden Sabah, bugüne kadar 110 bin çocuğun sağlığına kavuşmasını sağladı. Engelli çocuklar için şehir şehir dolaşan Sabah ve ekibi, Bolu'da özel bir eğitim merkezinde 3 gün boyunca engelli çocukları muayene etti. Tam donanımlı diş kliniği haline getirilen okula gelen engelli vatandaşlar, muayene edildikten sonra diş çekimleri ve dolguları yapıldı.

Meslek hayatının 45 yılını engelli bireylerin tedavisiyle geçiren Prof. Dr. Ertuğrul Sabah, yapılan işlemlerle ilgili olarak, "Çocukların girdiği zaman önce muayenesi yapılıyor. Detaylı bilgiler alarak form dolduruyoruz. Arkadaşlarımız yapılması gerekenleri oraya yazıyor. Dolgu olacaklar dolgu odasına, çekim olacaklar da çekim odasına alınıyor. Orada işi bitiriyoruz. Ayrıca muayene masasında fırçalamayı da gösteriyoruz" dedi.

"110 bin kilometre yol yaptık"

Türkiye'nin farklı illerinde çalıştıklarını söyleyen Sabah, "Şimdiye kadar Türkiye'de 200 merkezde çalıştık. En uzun gittiğimiz mesafe Hakkari ve Şırnak. Batıdaki illerde de çok çalıştık. Gönüllülük esasına göre aşağı yukarı 110 bin kilometre yol yaptık. Çalışmalarımızda bin 400 stajyerimiz yer aldı. Gittiğimiz illerde 915 tane diş hekimimize yardım ettik. 110 bin zihinsel engelli veya yatılı bölge okulu öğrencisi çocuğumuzda arkadaşlarımız emeği vardır. Gittiğimiz merkezlerde modern bir diş kliniği kuruyoruz. Donanımı iyi olan bir diş hekiminde ne varsa burada da var. Standardımız çok yüksek. 2 gündür buradayız. Dün 150 civarında çocuk baktık. Dolgu ve çekim yaptık" ifadelerini kullandı.

Çocuğunu diş tedavisi için getiren bir anne ise "Güzel bir uygulama. Biz Karabük'ten taşındık. Karabük'te hiç böyle bir şeyle karşılaşmıştık. İnşallah tedaviyi de yaptırdığımızda sonucu da güzel olacak. Güzel bir uygulama. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" diye konuştu.