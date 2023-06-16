Seferihisar Belediyesi Kadınları Pilatese Davet Ediyor

Seferihisar Belediyesi "Haydi Kadınlar Pilatese" sloganıyla, ilçedeki tüm kadınları pilates yapmaya davet etti. Ücretsiz olarak yapılacak pilates etkinliği, uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek.

Seferihisar Belediyesi "Haydi Kadınlar Pilatese" sloganıyla, ilçedeki tüm kadınları pilates yapmaya davet etti.

Türkiye'nin ilk sakin şehri Seferihisar'da kadınlar, sağlıklı yaşam için pilates yapacak. Seferihisar Belediyesi tarafından ücretsiz olarak yapılacak pilates etkinliği, uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek. Pilates etkinliği, her hafta salı ve perşembe günleri, saat 07.30-08.30 arasında Sığacık halı sahada yapılacak.

4 Temmuz salı günü başlayacak pilates etkinliği için kayıtlar, 19 Haziran'da başlayıp, 7 Temmuz'da sona erecek. Etkinliğe kayıt yaptırmak isteyen kadınlar, 444 7 743 (360) numaralı telefonu arayarak, bilgi alabilecek.