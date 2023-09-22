Seferihisar Belediyesi Alzheimer Farkındalığı İçin Klinik Pilates Etkinliği Düzenledi

Seferihisar Belediyesi, "21 Eylül Dünya Alzheimer Günü" etkinlikleri kapsamında Sığacık Huzur Evi'nde klinik pilates etkinliği düzenledi.

Dünya genelinde hızla yaygınlaşan ve çağın hastalığı olan alzheimera karşı farkındalık oluşturma amacıyla "Klinik Pilates" ve Alzheimer'a Karşı Satranç" projelerini sürdüren Seferihisar Belediyesi, Seferihisar'ın belirli köylerinde belirli zaman aralıklarıyla bu etkinliklerine devam ediyor.

"DÜZENLİ FİZİKSEL EGZERSİZ RİSKİ AZALTIYOR"

Sığacık Huzur Evi sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği klinik pilates etkinliğine katılan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de hareketlere eşlik etti. Sığacık Huzur Evi Genel Koordinatörü Zeynep Demir, Başkan Yetişkine ve Seferihisar Belediyesi'ne teşekkür ederek, iş birliği içinde bu tarz etkinliklere devam etmek istediklerini belirtti.

Seferihisar Belediyesi'nde klinik pilates ve satranç eğitmenliği yapan beden eğitimi öğretmeni Sema Yelbuğa, kaliteli yaş almanın yolunun zihinsel ve fiziksel egzersizden geçtiğinin altını çizerek, "Özellikle etkinliklere ulaşamayan yaş almış vatandaşlarımız için köylerimizde klinik pilates ve satranç dersleri düzenliyoruz. Kaliteli yaşlanabilmenin sağlıklı beyin yaşlanması sayesinde olabileceğini bildiğimiz için yaş almış bireyler için etkinliklerimize devam edeceğiz. Her konuda bizden desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız İsmail Yetişkin'e teşekkür ediyorum" dedi.

"ETKİNLİKLERİMİZ DEVAM EDECEK"

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de "Tecrübeleriyle bize yol gösteren, varlıklarıyla güç bulduğumuz yaş almış hemşehrilerimizin her zaman yanındayız. Dünya Alzheimer Günü kapsamında düzenlediğimiz klinik pilates etkinliği sayesinde, Sığacık Huzur Evi sakinleri ile bir araya geldik. Kıymetli büyüklerimizin yaşamlarına bir nebze de olsa dokunabiliyor olmak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.