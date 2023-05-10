SCÜ'de 6. Dönem Gebe Okulu Sertifika Töreni düzenlendi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Bilimleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Gebe Okulu'nda 6. Dönem Sertifika Töreni düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, törene, Başhekim Yardımcısı Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağlar Yıldız, Doç. Dr. Begüm Kurt, Hastane İdari Yönetici Yardımcısı Fatma Bekmez, hemşireler ve anne adayları katıldı.

Prof. Dr. Çağlar Yıldız, "Gebe okulumuz anne adaylarının gebelik öncesi, gebelik, doğum ve lohusalık süreçlerinde ihtiyaç duyduğu bilgiler dikkate alınarak doğru bilgilendirmelerini sağlamak amacıyla hizmet vermektedir. Sağlık Bakanlığımızın önem verdiği gebe eğitim merkezlerinin çalışmalarına biz de katkı sağlayarak, destek veriyoruz. Kurumumuz bünyesinde Gebe okulumuz aktif rol oynamaktadır. Bu vesileyle tüm gebelerimizi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Gebe Okulu'na davet ediyoruz. Okulumuzda gebelik süreçleriyle ilgili doğru bilgileri edinebileceklerdir. Bu dönemde de 6'ncı gebelik grubumuzun mezuniyetini tamamlamış olduk. 7'nci grubumuzu da okulumuza davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından anne adaylarına sertifika verildi.