SCÜ, 16 yaşındaki Amerikan Cocker cinsi köpeğe işitme testi yapıyor

16 yaşındaki Amerikan Cocker cinsi köpeğe işitme testi yapıldı

SCÜ hayvan sahiplerine umut oluyor

SİVAS - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Türkiye'nin birçok yerinden gelen hayvanlara işitme testi yapıyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi, bölgesinde tek olma özelliği taşıyor. Sadece Sivas değil birçok ilden hayvanların getirilerek teşhis ve tedavisi yapılıyor. Adana'da yaşayan Özcan Turgut isimli vatandaş, 16 yaşındaki Amerikan Cocker cinsi köpeğinin seslere tepki vermediğini fark etti. Turgut, SCÜ'ye başvurarak köpeğini muayene ettirdi. Yapılan test sonucu köpekte enfeksiyona bağlı duyma kaybı olduğu tespit edildi.

Veterinerlik Fizyolojisi Ana Bilim Dalı'nda görevli Öğr. Üyesi Doç. Dr. Mustafa Koçkaya yaptığı açıklamada, "Özcan bey köpeğini birçok yere götürmüş ama herhangi bir sonuç elde edememiş. İnternette araştırma yaparken benim çalışmamı görmüşler. Böylelikle bana ulaştılar ve randevu oluşturduk. Türkiye'de ilk olarak bizim kurduğumuz laboratuvarda köpeğimize klinik ABR cihazı ve otoakustik emisyon cihazları ile işitme testi yaptık. Cihazımızla dış kulak yolundan beyindeki işitme merkezine kadar tüm alanları tarayarak işitme problemine neden olan alan neresi onu bulmaya çalışıyoruz. Yapılan test sonucu köpeğimizde enfeksiyona bağlı duyma kaybı olduğunu tespit ettik. Türkiye'nin her tarafından işitme sorunu olan hayvan sahipleri bize ulaşıyorlar ve hayvanlarını bize getirerek işitme testi yaptırıyorlar" dedi.