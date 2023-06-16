SBÜ, İbni Sina Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni düzenledi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Özbekistan'ın Buhara şehrinde Buhara Devlet Tıp Enstitüsü işbirliğinde kurduğu İbni Sina Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni düzenledi. Törene Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Buhara Devlet Tıp Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Şuhrat Teşayev ve öğrencilerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan Büyükelçi Bekar, iki ülke arasındaki işbirliğinin özellikle sağlık ve eğitim alanlarında önemli olduğunu vurguladı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesinin (SBÜ) Özbekistan'ın Buhara şehrinde Buhara Devlet Tıp Enstitüsü işbirliğinde kurduğu İbni Sina Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi.

Ünlü tıp alimi İbni Sina'nın doğduğu Buhara'da düzenlenen törene Özbekistan Sağlık Bakan Yardımcısı Oktam İsmailov, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Buhara Devlet Tıp Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Şuhrat Teşayev ve öğrencilerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Bekar, çok anlamlı bir tören için kadim medeniyetin önemli şehirlerinden Buhara'da bulunduklarını belirterek, tarih boyunca büyük alimler yetiştirmiş bu büyük coğrafyada müstesna bilim yuvası olarak faaliyet gösteren Buhara İbni Sina Sağlık Hizmetleri Yüksekokulunun 2023 mezunlarını kutladı.

İki ülke cumhurbaşkanları arasında kurulan samimi dostluk ve ortak irade temelinde Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını, tüm alanlarda büyük bir ivmeyle derinleşen işbirliği kapsamında sağlık ve eğitim alanlarındaki işbirliğinin özel önem taşıdığını vurgulayan Bekar, ikili işbirliği çerçevesinde 2019'da faaliyete geçen İbni Sina Tıp Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulunun sağlık eğitimi alanındaki işbirliğinin ilk meyvelerinden olduğunu söyledi.

Bekar, ülkede gerçekleştirilen reformlar sonucu sağlık hizmetleri ve sağlık eğitimi konularında Türkiye'nin dünyanın lider ülkelerinden biri haline geldiğini kaydederek, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in liderliğinde sürdürülmekte olan reform süreci sayesinde Özbekistan'ın da aynı sağlık standartlarına kavuşmasını temenni ettiklerini ve Türkiye olarak bu reform sürecini sağlık dahil olmak üzere her alanda koşulsuz desteklemeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

SBÜ'nün engin tecrübesinin Özbekistan'ın sağlık eğitimine değerli katkılar yapacağına inandığını, mezunların Özbekistan'ın yetişmiş insan gücüne katılarak bu süreçte öncü rol oynayacağına inandığını ifade eden Bekar, "Bu kıymetli çalışmaları, tarihte İbni Sina, Uluğ Bey, Harezmi, Ali Kuşçu gibi alimleri yetiştirmiş bu coğrafyanın yeniden bilimin öncülüğünü üstlenerek Üçüncü Rönesans'a kavuşmasına giden yolda önemli adımlar olarak görmekteyiz." dedi.

Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu 80 mezun veriyor

Erdöl de medeniyetin beşiklerinden ata yurdunda tıbbın babası İbn-i Sina'nın memleketi Buhara'da bulunmaktan onur ve kıvanç duyduğunu belirterek, Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve Şevket Mirziyoyev'in destek ve himayelerinde, SBÜ ile Buhara Tıp Enstitüsünün işbirliği sonucu 80 öğrencinin daha mezun olmasının memnuniyetini yaşadıklarını söyledi.

Türkiye'deki şiddetli depremlerde Özbekistan halkının Türk halkı için seferber olduğuna bizzat şahitlik yaptığını dile getiren Erdöl, bu vesileyle şükranlarını iletti.

Her bitişin biraz hüzünlü olduğunu, bazı nihayetlerin ise içinde gurur ve sevinç barındırdığını, bugün öyle bir nihayete şahit olduğu için ayrıca mutluluk duyduğunu ifade eden Erdöl, "Evet, mezuniyetler bizlerin kıvanç ve mutluluk vesikalarıdır. Sevgili mezunlar, buralardan aldığınız yeterlilik belgesi niteliğindeki diplomalarınızın sizlere ve insanlığa hayırlar getirmesini dilerim. Meslek hayatına atılacağınız şu aşamada artık sizin kabiliyet ve mücadeleniz çok daha önem kazanacaktır." diye konuştu.

Erdöl, mezunlara diplomalarının hayırlı olmasını dileyerek, bu başarılara emekleriyle katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Buhara İbni Sina Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Aynur Feyzioğlu da yüksekokulun ikinci mezunlarını vermenin heyecanını yaşadıklarını belirterek, bu önemli günde heyecan ve mutluluklarını paylaşmak üzere Taşkent, Semerkant ve Türkiye'den gelen davetlilere teşekkür etti.

2019'da eğitim faaliyetlerine başlayan SBÜ'ye bağlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda 300'e yakın öğrencinin eğitim gördüğünü anlatan Feyzioğlu, yüksekokulun geçen yıl 50, bu sene de 80 mezun verdiğini dile getirdi.

Feyzioğlu, bu zorlu eğitimi başarıyla tamamlayarak bugün emeklerinin meyvesini toplayan mezunlara çıktıkları yeni yolculukta başarılar diledi.

Törende diplomalarını alan öğrenciler, katılımcılar ve öğretim görevlileriyle fotoğraf çektirdi.???