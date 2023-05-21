Savcı Sayan Aydın'da Kalp Krizi Geçirdi
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Aydın'da AK Parti İzmir milletvekili adayı Savcı Sayan, kalp krizi geçirdi ve tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.
Aydın'da kalp krizi geçiren AK Parti İzmir milletvekili adayı Savcı Sayan, tedavisinin ardından hastaneden ayrıldı.
Önceki gün geçirdiği kalp krizi nedeniyle Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan Sayan, taburcu edildi. Sayan'ın sağlığına kavuştuğu öğrenildi.
Ağrı Belediye Başkanlığı görevinden milletvekilliği adaylığı için istifa eden ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den İzmir milletvekili adayı olan Savcı Sayan, 19 Mayıs'ta kalp krizi geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı.
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