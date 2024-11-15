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Savaş Mağdurlarına Destek Sağlamak İçin Psikolojik Danışmanlık Merkezi Kurdu

Savaş Mağdurlarına Destek Sağlamak İçin Psikolojik Danışmanlık Merkezi Kurdu
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Ukrayna savaşının ardından Alanya'ya yerleşen klinik psikolog Victoria Gritsenko, savaş mağduru Rus ve Ukraynalılara psikolojik destek sağlamak amacıyla çok dilli bir danışmanlık merkezi açtı. Gritsenko, grup ve bireysel terapiler sunarak zor zamanlar geçirenlere yardım etmeyi hedefliyor.

Ukrayna savaşının ardından Antalya'nın Alanya ilçesine yerleşen klinik psikolog Victoria Gritsenko (34), savaş mağduru Rus ve Ukraynalılara psikolojik destek sağlamak için danışmanlık merkezi açtı. Gritsenko, Rusça, İngilizce ve Türkçe terapiler sunduğunu belirterek, "Savaş nedeniyle kaçıp, buraya yerleşenlerin bu desteğe ihtiyaç duyduğunu fark ettim" dedi.

Rusya- Ukrayna savaşı sonrası iki ülkeden yoğun göç alan Alanya'ya yerleşenlerin sayısındaki artış, kentte Rus ve Ukraynalıların çalışma oranlarını da artırdı. Pek çok sektörde bu artış gözlenirken, savaşın başlamasının ardından 2 yıl önce Alanya'ya yerleşen Rus klinik psikolog ve psikoterapist Victoria Gritsenko ilçede psikolojik danışmanlık merkezi kurdu. Özellikle Rusya ve Ukrayna'daki savaşın etkilerinden kaçarak Alanya'ya yerleşen Rus ve Ukraynalılara psikolojik destek sağlayan Gritsenko, savaşın getirdiği travma ve zorlukları aşmak isteyen çocuklar, gençler ve yetişkinler için önemli bir destek merkezi oluşturmayı amaçladığını söyledi.

'DAHA FAZLA İNSANA YARDIM ETME ZAMANI GELDİ'

Victoria Gritsenko, "Psikolojik destek sağlamak için danışmanlık merkezi açtım. Klinik psikolog ve psikoterapistim, son 2 yıldır Alanya'da ev ofisimden çalışıyordum. Şimdi daha fazla insana yardım etme zamanı geldi. Çünkü buraya savaş nedeniyle kaçıp, yerleşen hem çocuklar hem de yetişkinler dahil birçok Rusça konuşan kişinin bu desteğe ihtiyaç duyduğunu fark ettim. Bu nedenle, burada uluslararası bir psikolojik danışmanlık merkezi kurmaya karar verdim. Ekibimle birlikte Rusça, İngilizce ve Türkçe dillerinde hizmet veriyoruz" dedi.

'NEREDEYSE HER GÜN SEANS DÜZENLİYORUZ'

Danışmanlık merkezinde bireysel, grup ve çift terapisi gibi farklı formatlarda destek sunulduğunu belirten Gritsenko, merkezin en önemli özelliklerinden birinin çok dilli hizmet sunması olduğunu söyledi. Gritsenko, danışmanlık merkezindeki ekibinde Türkçe ve İngilizce dillerinde 2 psikolojik danışman ve 1 psikolog olduğunu söyledi. Savaş nedeniyle Alanya'ya yerleşen yabancılara daha ulaşılabilir bir destek sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Gritsenko, "Şu anda henüz başlangıç aşamasındayız. Bu nedenle grup, bireysel ve çift terapisi gibi ücretsiz ve bağış temelli terapiler sunarak hizmetlerimizi tanıtıyoruz. Bu yaklaşım, birçok insanın bu hizmetlere ulaşmak istemesi nedeniyle büyük ilgi gördü. Grup seanslarımız genellikle 6 kişiyle başlayıp, 10 kişiye kadar çıkabiliyor ve neredeyse her gün seans düzenliyoruz. Ayrıca bireysel danışanlarımız da var. Şu anda ekibimde 4 terapist var ve her birimiz günde 2 ila 4 danışanla görüşüyoruz" diye konuştu.

SAVAŞ MAĞDURLARI İÇİN KAPSAMLI DESTEK

Victoria Gritsenko, merkezde savaş mağdurlarına destek olma konusunda kararlı olduklarını vurguladı. Sundukları destekle, Rus ve Ukrayna vatandaşlarının Alanya'daki uyum süreçlerine katkı sağlamak istediklerini vurgulayan Gritsenko, "Rusya- Ukrayna savaşı başladığında Alanya'da yaşamaya başladım. Başlangıçta ev ofisimden hizmet veriyordum. Daha fazla danışan bana geldikçe hizmetlerimi genişletme ihtiyacını fark ettim. Örneğin hem Rusça hem Türkçe terapiye ihtiyaç duyan Rus- Türk çiftler gibi özel durumlar vardı. Bu yüzden hizmetlerimi genişlettim ve terapiyi Türkçe sunabilen Türk terapistleri ekibe dahil ettim. Ayrıca tüm terapistlerimiz İngilizce terapi de sunabiliyor. Çünkü Avrupa ve ABD'den gelen insanlar da buradaki zorlu durumları nedeniyle terapi talep ediyor ve bu ihtiyaçları profesyonel karşılayabilecek donanıma sahibiz. Aslında felsefe alanında doktora derecem var ancak daha sonra alan değiştirerek Moskova Klinik Psikoloji ve Psikoterapi Enstitüsü'nde klinik psikolog ve psikoterapist olarak eğitim aldım. Başlangıçta serbest çalışmaya başladım ancak işimi genişletme zamanı geldi ve bu yüzden bir merkez açmaya karar verdim" dedi.

Haber- Kamera: Alkın BİRİCİK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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