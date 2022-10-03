SAÜ'lü doktorlar ürtikere dikkati çekti

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Bahar Sevimli Dikicier ile Dr. Öğretim Üyesi Rabia Öztaş Kara, halk arasında "kurdeşen" olarak da bilinen ürtikerle ilgili bilgi verdi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Bahar Sevimli Dikicier ile Dr. Öğretim Üyesi Rabia Öztaş Kara, halk arasında "kurdeşen" olarak da bilinen ürtikerle ilgili bilgi verdi.

Doç. Dr. Dikicier, gazetecilere, toplum tarafından iyi anlaşılamayan ürtikerin, etkilenen bireylerde fiziksel ve zihinsel olarak yaşam kalitesi üzerine olumsuz yönde önemli etki yaptığını belirtti.

Ürtikerin, ciltte ani gelişen kaşıntılı pembemsi kırmızı kabarıklarla karakterize bir hastalık olduğunu aktaran Dikicier, "Bu şişlikler veya kabarcıklar, çeşitli şekil ve boyutlarda olabilir. Genellikle bir alerjik reaksiyon veya enfeksiyonun sonucudur. 4 kişiden 1'i, hayatlarının bir noktasında ürtikerden etkilenir. Çoğu durumda birkaç hafta içinde iyileşir (akut ürtiker) ancak dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 1'inde semptomlar daha uzun sürer ve hastalık kronikleşir." bilgisini paylaştı.

Hastalığın yaşam kalitesi üzerindeki etkisinin çoğunun ruh sağlığıyla ilgili olduğunu, etkilenenler için önemli sıkıntıya veya utanca neden olabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"GA2LEN Ürtiker Referans ve Mükemmellik Merkezleri Ağı (GA2LEN UCARE Ağı), ürtiker tedavisini iyileştirme ortak amacı olan ürtikerologlar ve ürtiker merkezlerinden oluşan en büyük ve en aktif küresel konsorsiyumdur. Alerjik hastalıklarda uzmanlaşmış önde gelen Avrupa araştırma merkezlerinden oluşan bir konsorsiyum olan Global Allergy and Asthma European Network (GA2LEN), alerjinin özel alanlarda referans ve mükemmellik merkezlerinin gelişimini, etkileşimini ve akreditasyonunu destekleyen bir programın parçası olarak kurulmuştur.

GA2LEN UCARE Ağı, Dünya Ürtiker Günü (UDAY) için 2022 farkındalık kampanyası başlattı. UDAY 2022'nin teması, ürtikerden etkilenen insanların yaşamları üzerindeki etkisini vurgulamak için 'Daha İyi Yaşam Kalitesi' olarak seçildi. Ürtiker, hayatın tüm yönlerini etkiler ve alevlenme zamanlarında ilişkilerde gerginliğe neden olabilir, kişinin iş hayatı dahil olmak üzere hayatını pek çok yönden olumsuz etkileyebilir. Bu yılki kampanya, ürtikerin yaygın bir durum olduğu konusunda farkındalığı artırmayı ve etkilenenlerin karşılaştığı zorlukların daha iyi anlaşılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Kampanya, ürtikerli bireylerin yaşam kalitesini iyileştirmeye ve çevrelerindekilerin algılarını daha iyiye doğru değiştirmeye yardımcı olmayı hedeflemektedir."

Dr. Öğretim Üyesi Kara da Dünya Ürtiker Günü'nün, dünya çapında ürtiker farkındalığını artırmak ve bu durumun anlaşılmasını ilerletmek için bir fırsat olduğunu ifade ederek, "Her yıl 1 Ekim'de ürtiker hakkında küresel farkındalığı artırmak ve bundan etkilenenlerin hastalıklarını daha iyi anlamalarını sağlamak amacıyla Dünya Ürtiker Günü kutlanmaktadır." açıklamasında bulundu.