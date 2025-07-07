Sarıyer'de Boğulma Tehlikesi: Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Sarıyer'de Boğulma Tehlikesi: Kadın Hastaneye Kaldırıldı
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Sarıyer'de denizde boğulma tehlikesi geçiren 35 yaşındaki Burcu E., can kurtaranlar tarafından kurtarılmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Sarıyer'de boğulma tehlikesi geçiren Burcu E.(35), can kurtaranlar tarafından denizden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Kısırkaya plajında meydana geldi. Ailesiyle birlikte denize girmeye gelen Burcu E., akıntıya kapıldı. Çevredekilerin görerek müdahale etmeye çalıştığı kadın, plajdaki can kurtaranlar tarafından denizden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, plajda kalp masajı yaptıkları kadını hastaneye kaldırdı. Burcu E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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