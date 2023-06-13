Sarılık hastaları Beşören köyündeki sudan şifa arıyor

Tokat'ın Beşören köyünde Çermik deresi kenarından çıkan su, sarılık başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiğine inanılan bir su olarak görülüyor. Ancak su hakkında herhangi bir analiz yapılmadığı için bilimsel bir kanıt yok. Köy sakinleri suyun analiz edilerek bölgeye bir tesis kazandırılmasını istiyor.

-Sarılık hastaları bu suda şifa arıyor

-Sarılık hastalarının şifa aradığı suyla ilgili herhangi bir bilimsel çalışma olmasa hastalar çare bulmak için bu suya akın ediyor

TOKAT - Sarılık hastalarının şifa aradığı suyla ilgili herhangi bir bilimsel çalışma olmasa da hastalar çare bulmak için bu suya akın ediyor.

Tokat Merkeze bağlı Beşören köyünde Çermik deresi kenarından çıkan su, çare arayan sarılık hastaları için umut olarak görülüyor . Sarılık başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiğine inanılan sudan istifade etmek isteyenler Beşören köyüne akın ediyor. Hayvanların hastalıklarına da iyi geldiğine inanılan su, çobanlar tarafından büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara içiriliyor. Köylüler ve suyu kullanan kişiler tarafından suyun tadının maden suyuna benzediği belirtilirken, su hakkında hiçbir analiz yapılmadığı kayıt edildi. Dere kenarında küçük bir alanda yüzeye çıkan suyun yüzeye çıktığı yer atıl halde bulunuyor. Köy sakinleri su analizinin yapılarak bölgeye bir tesis kazandırılmasını istiyor.

"Su almak için diğer köyler ve şehirlerden geliyorlar"

Çevre illerden ve köylerden gelenlerin olduğunu belirten Beşören köyü sakinlerinden Abdullah Sansar, " Bu su sarılık hastasına iyi geliyor, bunu insanlar ve hayvanlara içiriyorlar. Bu suyun ne Zamandan itibaren çıktığını bilmiyoruz. Atalarımızdan, dedelerimizden itibaren biliniyor. Bu su demiri paslandırıyor. Bu suyu başka yere götüremedikleri için ticari amaçlı kullanılmadı. Buradan su almak için diğer köylerden ve şehirlerden geliyorlar. Buradan götürülen suyla hastalara duş aldıranlar oluyor. Bu su çermik deresinin yanından çıkıyor, bu suyun hastalıklara iyi geldiğine inanılıyor. Tadı maden suyuna benziyor, her hastalığa faydası var. Burası atıl şekilde burası yapılsa çok daha güzel olur" şeklinde konuştu.

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