Sarı nokta hastaları için umut veren teleskopik mercek ameliyatı

Sarı nokta hastaları için umut veren haber Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden geldi

Teleskopik mercek ameliyatı sayesinde, sarı nokta hastalığı nedeniyle günlük hayatta problem yaşayan hastaların görme oranı artıyor

İSTANBUL - Sarı nokta hastalığı nedeniyle günlük hayatta büyük problem yaşayan hastaların görme oranını arttırması umut edilen teleskopik mercek ameliyatı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Göz Kliniği'nde yapılmaya başlandı.

Halk arasında "sarı nokta" hastalığı olarak da bilinen ve yaşa bağlı makula dejenerasyonunun en ileri evresinde görme merkezinde ciddi hasar meydana gelir. Bu ya görme merkezinin geniş bir alanda aşırı kuruması (jeografik atrofi) ya da kanamalar sonucu görme merkezinde bir nevi yara izi oluşumu (makuler skar) şeklindedir. Yaşa bağlı sarı nokta hastalıkları merkezi ve yakın görme fonksiyonunu ciddi olarak bozabilen hastalıklardır. Bunun sonucunda kişi odaklandığı yeri ve cismi net göremez. Yakın okuma yeteneğini kaybeder. Hastalık ilerledikçe sadece çevresel görüş kapasitesi ile hayatını devam ettirebilir.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde teleskopik mercek ameliyatına başlandı

Hastalığın bir tedavisi olmamakla birlikte geliştirilen göz içi merceklerinin yerleştirilmesiyle odak bozulmalarının düzelerek hastaların dışarıya bağlılıklarının giderilerek kendi yaşamlarını devam ettirebilecekleri sağlık koşullarına gelebilmesi planlanmakta. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin göz kliniğinin çalışmalarla geliştirdiği tedavi yöntemi 5 hastaya simülasyon yöntemi ile uygulandı. Tedavilerin olumlu sonuç alabileceği düşünülen 5 hasta, dün hastanede uluslararası alanda başarılı olan göz hekimlerinin de katıldığı operasyonla ameliyatı oldu. Gözlerine yapılan teleskopik mercek ameliyatı ile hastaların görebilme özelliklerini tekrar kazanabilmeleri umut ediliyor.

Yapılan tedavi ile ilgili konuşan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Göz Kliniği Şefi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sadık Altan Özal, "Kliniğimizde günde yaklaşık 70 cerrahi uygulanmakta ve yıllık yaklaşık 200 bin hastaya hizmet veriyoruz. Bugün yapılan operasyon ile ilgili Türkiye'de çok az klinikte uygulanan dünyada ise bir süredir gündeme gelen bir cerrahi minyatür göz içi teleskop lens operasyonu. Bu hastalarımız maalesef çevresine bağlı olan yemek yiyemeyen hastalar. Artık göz enjeksiyon tedavisinden de fayda görmeyen hastalarımız için dünyada uygulanmaya başlayan bu tedavi yöntemi kliniğimizde de uygulanmaya başladı. Bugün kliniğimizde yaklaşık 7 hastamıza bu işlemimizi gerçekleştirdik. Bir çok merkeze başvuran hastalarımızı geri çağırıp tedavi yönteminin olduğunu anlattığımızda çok mutlu oluyorlar" ifadelerini kullandı.