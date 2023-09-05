Saraybosna'da sağlık çalışanları ücret artışı talebiyle gösteri düzenledi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da sağlık çalışanları tarafından ücretlerinin artırılması talebiyle gösteri düzenlendi.

Yüzlerce sağlık çalışanı, Saraybosna Kanton (KS) Hükümeti binası önünde bir araya gelerek, maaşlarından duydukları memnuniyetsizliği dile getirdi.

Göstericiler, "Gelecek gençlerin elinde", "Doktor sayısı giderek azalıyor, hasta sayısı giderek artıyor" ve "Sağlıkta dakikalar önemli ancak saatlik ödenekler önemsiz" yazılı pankartlar taşıdı.

KS Sağlık Çalışanları Sendikası Başkanı Senad Sadikovic, sağlık çalışanlarının hak ettiği ücreti almadıklarını ve kısa süre içerisinde greve gideceklerini söyledi.

Sadikovic, "Şu ana kadar ki tüm grevlerde işin yüzde 80'ini yaptık ama bu grev çok daha sert olacak. Her sağlık tesisinin önünde ekiplerimiz olacak ve onlar kime hizmet verileceğini kararlaştıracak." dedi.

KS Hemşireler ve Sağlık Teknisyenleri Sendikası Başkanı Elvedin Vatres de gösteri düzenlenmek zorunda kalmayı beklemediklerini belirterek, hükümetin seslerini duymasını ve maaşlarda artışa gidilmesini umduklarını ifade etti.