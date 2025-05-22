Sanofi ve Corpal'dan Diyabet Yönetimi İçin Dijital İş Birliği

Sanofi ve Corpal'dan Diyabet Yönetimi İçin Dijital İş Birliği
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Sanofi, sağlıkta inovasyonu desteklemek amacıyla Corpal ile yeni bir iş birliği başlattı. Bu ortaklık, diyabet gibi kronik hastalıkların dijital çözümlerle daha etkin yönetimini hedefliyor.

SANOFİ, sağlıkta inovasyon ve girişimciliği desteklemek amacıyla hayata geçirdiği PharmUp Programı kapsamında dijital sağlık girişimi Corpal ile yeni bir iş birliğine imza attı. Bu iş birliği, özellikle diyabet gibi kronik hastalıkların, hastalar tarafından daha etkin şekilde yönetilmesini sağlayacak dijital çözümlerin geliştirilmesine odaklanıyor.

Sanofi'den yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Sanofi, hastaların sağlık yolculuklarını daha etkin ve bütüncül bir şekilde desteklemek amacıyla yalnızca tedavi çözümleri sunmakla kalmıyor, aynı zamanda hasta yolculuğunu iyileştirebilecek yenilikçi dijital yaklaşımları da desteklemeye devam ediyor. Bu doğrultuda, sağlık mesleği profesyonellerinin hasta takibini kolaylaştırabilecek dijital araçların geliştirilmesine yönelik girişimlerle iş birlikleri kuruyor.

"PharmUp programı girişimcilerinden Corpal ile hayata geçirilen bu iş birliğiyle, sağlık mesleği profesyonellerine hasta süreçlerini daha kolay ve etkin şekilde izleyebilecekleri modüller sunulması; aynı zamanda hastaların kendi sağlıklarını daha yakından takip edebilecekleri yenilikçi bir sistem altyapısının oluşturulması hedefleniyor.

"Sanofi, diyabet yönetiminde yenilikçi çözümleriyle hasta yolculuğuna değer katıyor. Bugüne kadar yürüttüğü hasta destek programları kapsamında Türkiye'de binlerce insülin kullanan hastaya insülin kalemi eğitimi desteği sunan Sanofi, sürdürülebilirlik stratejileri doğrultusunda diyabetli bireylerin uzun vadeli sağlık yolculuklarını desteklemeyi sürdürüyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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