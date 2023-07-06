Sanofi Türkiye, İran ve Levant Bölgeleri Aşılar Genel Müdürü Atandı

Hindistan ve Asya ülkelerinde uzun süre görev yapmış olan Annapurna Das, Sanofi Türkiye, İran ve Levant Bölgeleri Aşılar Global İş Birimleri Genel Müdürü olarak atandı. Das, görevine 1 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla başladı.

20 yılı aşkın süredir Hindistan ve Asya ülkelerinde stratejik ve operasyonel görevlerde bulunan Annapurna Das, Sanofi Türkiye, İran ve Levant Bölgeleri Aşılar Global İş Birimleri Genel Müdürü görevine atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, görevi Karine Labaky'den teslim alan Das, yeni görevine 1 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla başladı.

Hindistan vatandaşı olan Das, BIT Sindri Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun.

Madurai Kamraj Üniversitesi'nden MBA derecesine sahip olan Das, halen İngiltere'de Bilim Yüksek Lisansı'na devam ediyor.

Hem kamuda hem de özel sektörde büyük deneyime sahip Das, Hindistan'daki 2022 iş modeli değişikliği de dahil olmak üzere iş modellerinin dönüşümlerinde Asya Aşılar Direktörü olarak ticari ekiplere liderlik etti.

Das, yeni görevinde ise Sanofi Türkiye, İran ve Levant Aşılar Global İş Birimleri ekiplerini yönetecek.