Sanofi'nin PharmUp Girişimcilik Programı dördüncü dönem Demo Day ile tamamlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sanofi'nin Endeavor iş birliğiyle Türkiye'de sağlık alanında yenilikçi çözümler geliştirmek üzere düzenlediği PharmUp Girişimcilik Programı'nın dördüncü dönemi, Demo Day ile son buldu. Girişimler, 22 Haziran'da Sanofi Türkiye'nin merkez ofisinde Sabah Gazetesi Teknoloji Yazarı Timur Sırt moderatörlüğünde gerçekleşen Demo Day ile projelerini yatırımcılara anlatma şansı elde etti.

Bu yılki konu başlıkları, Akıllı Sağlık Cihazları ve Diagnostik Çözümler (giyilebilir teknolojiler ve hızlı test araçları), Medikal Eğitim ve İletişim Araçları, Sağlıklı Yaşam Çözümleri, Dijital Sağlık ve Teletıp, Veri Yönetimi ve Analitiği, Kurumsal Dijital Dönüşüm olarak belirlenen PharmUp'ta, 6 girişimci programa katılmaya hak kazanmış ve mentörlük desteği ile eğitimler içeren 3 aylık bir hızlandırma dönemine katılmışlar, ayrıca Paris'te gerçekleştirilen VivaTech'e Sanofi ev sahipliğinde katılma fırsatı yakalamışlardı.

Dördüncü dönem girişimleri, yapay zeka destekli loT platform YIKA ile hastanelerde ve hijyenik tesislerde el hijyeni takibini dijitalize ederek ve hastalıkların yayılmasını önleyen teknolojisiyle ERG Controls, giyilebilir ateş ölçeri ve sağlık takip yazılımı ile ateşin doğru ölçüm ve takibini sağlayan Hekimanne, eczanelerin stok, alım ve satış verilerini, makine öğrenmesi ve özel algoritması ile ilaç firmalarına raporlama teknolojisi sunan Integrio, kan alma süreçleri için geliştirdiği yapay zeka ve robotik altyapılı çözümleriyle laboratuvarlarda numunelerin kalite kontrolü, kabulü, gruplaması ve kan tüpü etiketlemesini, hastanelerin kan alma birimlerinde ise hasta akışı yönetimi ve optimizasyonunu sağlayan Labenko, akademisyenler tarafından kurulan, ilaç AR-GE süreçlerini hızlandırmak için moleküler modelleme yazılımı ve hizmeti sağlayan teknoloji şirketi Meddenovo ve kullanıcılarının iyi olma halini güçlendirmek amacıyla psikologlar tarafından hazırlanmış yöntemleri kullanıcıya sunan bir psikolojik sağlık uygulaması olan Relate App, hem dönem sonunda ürünlerini geliştirme şansı bulurken hem de PharmUp Demo Day'de projelerini yatırımcılar ve sektör temsilcileri ile paylaşma imkanı buldu.