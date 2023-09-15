Sanofi'nin desteklediği 'Menenjit Bayrağı' projesiyle menenjit ile savaş hız kazanıyor

Sanofi'nin de desteklediği 'Menenjit Bayrağı' projesiyle menenjit hastalığına dikkat çekmek, hastalığa karşı aşılanmayı teşvik etmek ve hastalık farkındalığını arttırmak amaçlanıyor. Proje, menenjitle mücadelede bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor ve tüm toplulukları bir araya getirerek menenjitle savaşma kararlılığını simgeliyor.

Sanofi'nin de desteklediği "Menenjit Bayrağı" projesiyle menenjit ile savaşın hız kazanması hedefleniyor.

Sanofi'den yapılan açıklamaya göre, menenjit, her yıl 2,5 milyondan fazla insanı etkileyen, birçok kişinin sakat kalmasına, hatta ölümüne neden olan tehlikeli bir hastalık olarak biliniyor. Menenjit hastalığı ile ilgili farkındalığı arttırmak ve hastalığı yenmeye yardımcı olmak adına yeni bir hareket başlatıldı.

Menenjit Topluluğu, Menenjit Araştırma Vakfı, Menenjit Konfederasyonu, menenjit kuruluşları ve Sanofi iş birliğiyle hayata geçirilen "Menenjit Bayrağı" mücadelenin yeni sembolü olacak.

Menenjitle mücadele etmiş üç para atlet Theo Curin, Ellie Chalis ve Davide Morana'nın bir araya gelerek kurduğu bu dayanışma hareketi, tüm dünya çapında menenjite karşı savaşı hızlandıracak.

"Menenjit Bayrağı", bu tehlikeli hastalığa dikkati çekmek, hastalığa karşı aşılanarak önlem almaya teşvik etmek ve hastalık farkındalığını arttırmak amacıyla tasarlandı. Sanofi'nin de desteklediği proje, 2030 yılına kadar hastalığı yenmeye yardımcı olmayı da hedefliyor. Geçen günlerde lanse edilen "Menenjit Bayrağı", bir sembol ve umut ışığı olarak "hastalığın sonunu getirmek için bir adım atılmasını" temsil ediyor.

"Menenjit Bayrağı", menenjitle mücadelede bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor, tüm toplulukları bir araya getirip menenjitle savaşma kararlılığını simgeliyor. Bu sembol ile birlikte Theo, Ellie ve Davide, "Koruyun. Destekleyin. Son Verin." sloganıyla herkesi "Menenjit Bayrağı" ile birlikte menenjitle mücadeleye katılmaya davet ediyor.