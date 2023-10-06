Sanofi, Dünya Menenjit Günü'nde farkındalık yaratmak için çağrıda bulunuyor

Sanofi, Dünya Menenjit Günü'nde, tüm dünyadaki insanları menenjit semptomları ve koruyucu önlemler hakkında bilgilendirmek için sosyal medyada #MenenjitBayrağı, #DünyaMenenjitGünü, #MenenjiteSonver etiketlerini ve bayrak sembolünü paylaşmaya davet ediyor.

Sanofi, Dünya Menenjit Günü'nde, tüm dünyadaki insanları #MenenjitBayrağı, #DünyaMenenjitGünü, #MenenjiteSonver etiketlerini ve bayrak sembolünü sosyal medyada paylaşarak, semptomlarla ve koruyucu önlemlere dikkati çekmeye davet ediyor.

Sanofi açıklamasına göre, beyin ve omuriliği çevreleyen meninks adındaki zarın iltihaplanması olan Menenjit, her yaşta ortaya çıkabilen ve hızla ilerleyip, 24 saat içinde ölüme yol açabilen bir hastalık.

Dünyada her yıl yaklaşık 2,5 milyondan fazla kişi menenjitten etkileniyor. Bununla birlikte Menenjit, aşı yoluyla büyük oranda önlenebiliyor.

Kovid-19 pandemisi sırasında izlenen aşılama oranlarındaki düşüşün, tüm dünyada bağışıklık düzeylerinde azalmaya neden olması Menenjit'in oluşturduğu tehdidi önemli düzeyde artırdı.

Pandemideki aksaklıkların ardından aşılama oranlarında kısmi bir düzelme yaşanmasına karşın, coğrafi bölgeye ve hastalıklara bağlı olarak oran değişkenlik göstermeye devam ediyor.

Küresel sağlık şirketi Sanofi de Dünya Menenjit Günü'nde geçen günlerde duyurduğu, Menenjit Araştırma Vakfı (MRF) ve Menenjit Örgütleri Konfederasyonu'nun (CoMO) yanı sıra para atletler Ellie Challis, Théo Curin ve Davide Morana'nın iş birliği ile gerçekleşen küresel bir girişim olan "Menenjit Bayrağı" yoluyla herkesi, menenjitle mücadele konusunda farkındalık için destek sağlamaya davet ediyor.

Bu girişim, dünyanın en önemli hastalıklarından biri olan Menenjit ile mücadele konusunda dünyada bir birlik oluşturmayı amaçlıyor. Menenjit Bayrağı sarı, mor ve maviden oluşan üç rengiyle bu hastalık için farkındalığı ve anlayışı arttırmanın yanı sıra, toplumda hemen tanınabilecek bir sembol olarak işlev görüyor.

Sanofi, 5 Ekim Dünya Menenjit Günü'nde, tüm dünyadaki insanları; #MenenjitBayrağı, #DünyaMenenjitGünü, #MenenjiteSonver etiketlerini ve bayrak sembolünü sosyal medyada paylaşarak, semptomlarla ve koruyucu önlemlere dikkati çekmeye davet ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanofi Türkiye & Iran & Levant Bölgesi Aşı Medikal Direktörü Dr. Özde Tırna, Sanofi olarak, Türkiye'de Menenjit'le mücadeleye yardımcı olacak aşılara erişimi sağlamak ve yenilikler yapmak için yorulmadan çalıştıkları uzun bir geçmişlerinin olduğunu ifade etti.

Tırna, "Bir gün menenjiti yenebilmek için tüm dünyayı bir araya getirme konusundaki kararlılığın ve umudun simgesi olan Menenjit Bayrağı'nı oluşturmak ve dalgalandırmak üzere menenjit toplumuyla güçlerimizi birleştirmiş olmanın gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Bu yıkıcı hastalıkla ilgili bilgilerin dünyaya yayılması için hepimizin desteği çok önemli. Bu yüzden de herkesi Menenjit Bayrağı'nı birlikte dalgalandırmaya davet ediyoruz." açıklamasını yaptı.