Şanlıurfalı Enver Kırmızı Tüp Mide Ameliyatıyla Sağlığına Kavuştu

Medical Point Gaziantep Hastanesi Genel Cerrahi hekimleri tarafından gerçekleştirilen tüp mide ameliyatı sonucunda Şanlıurfalı Enver Kırmızı sağlıklı bir şekilde taburcu oldu. Kırmızı, uzun yıllardır çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu ve ameliyat sonrası kilo verme ve sağlık durumu iyileşti.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Genel Cerrahi hekimleri Doç. Dr. Mesut Gül, Doç. Dr. Ersin Borazan ve Op. Dr. Mehmet Ali Melik tarafından tüp mide ameliyatı gerçekleştirilen Şanlıurfalı Enver Kırmızı (44) sağlıklı bir şekilde taburcu oldu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Enver Kırmızı, uzun yıllardır uyku apne sendromu, hipertansiyon, diyabet şikayetleri ile mücadele ediyordu. 2 defa kalp krizi geçiren Kırmızı, diyabete bağlı ilaçların yanı sıra uyku apne sendromu dolayısıyla da evinde CPAP cihazı kullanıyordu.

Fazla kiloları nedeniyle hayatı gittikçe zorlaşan Kırmızı, defalarca diyet tedavisiyle zayıflamaya çalıştı. Birçok şehirde tedavi için sağlık kurumlarının kapısını çalan Kırmızı, her defasında birçok hastalığı olması ve risk grubunda bulunması nedeniyle olumsuz yanıt aldı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Genel Cerrahi Polikliniği'ne gelen Kırmızı'nın, Doç. Dr. Mesut Gül tarafından yapılan detaylı muayenenin ardından ameliyat olmasına karar verildi.

Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, göğüs hastalıkları, psikiyatri, kardiyoloji, beslenme ve diyet, anestezi ve reanimasyon klinikleri tarafından da değerlendirilen Kırmızı'nın tüp mide (Sleeve Gastrektomi) ameliyatı için uygun olduğuna karar verildi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Genel Cerrahi hekimleri Doç. Dr. Mesut Gül, Doç. Dr. Ersin Borazan ve Op. Dr. Mehmet Ali Melik tarafından tüp mide ameliyatı gerçekleştirilen Enver Kırmızı, sağlıklı bir şekilde taburcu oldu.

"Kapalı yöntemle gerçekleşen ameliyat bir saat sürdü"

Açıklamada ameliyata ilişkin görüşlerine yer verilen genel cerrahi uzmanı Doç. Dr. Mesut Gül, obezite cerrahisinin, midenin belirli bir kısmının alınması ya da mide ile bağırsaklar arasında yeni yollar oluşturularak hastaların kalıcı kilo verilmesinin sağlandığı ameliyatlardan olduğunu bildirdi.

Ameliyatın, en sık uygulanan iki farklı teknik arasında yer aldığından bahseden Gül, şunları kaydetti:

"Bu iki teknik, tüp mide ve mide by-pass operasyonudur. Bu ameliyatlar sonrasında hastaların mide hacmi küçültülerek, gıda alımı ve emilimi azalmaktadır. Enver Bey'de olduğu gibi kilo alımı nedeniyle diyabet, obstrüktif uyku apne sendromu ve tansiyon gibi hayati riske neden olan hastalıkların başlaması, diyet ve spora rağmen yeterli kilo verilememesi durumunda bu yöntemi uygulamaktayız. Vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde (morbid obez yani ileri derecede obez) olanlar ile vücut kitle indeksi 35-40 arası olup aşırı şişmanlığa bağlı tip 2 şeker hastalığı, hipertansiyon, uyku apnesi gibi sorunları olanlarda bu yöntem sıklıkla uygulanmaktadır."

Gül, Enver Kırmızı'nın ameliyatını kapalı (laparoskopik) yöntemle 3-4 delikten girerek gerçekleştirdiklerini belirterek, ameliyatın ortalama 1 saat sürdüğünü anlattı.

Doç. Dr. mesut Gül, "Hastamız ameliyattan yaklaşık bir hafta sonra sosyal yaşantısına döndü. Ameliyat sonrasında hastanın takipleri ve beslenme programlamaları tarafımızca ve bu konuda deneyimli diyetisyenlerce gerçekleştirildi. Bu sayede hastanın kontrollü olarak kilo vermesi sağlandı." açıklamasında bulundu.

"1,5 ayda 16 kilo verdim"

Enver Kırmızı da tedaviden sonra 1,5 ayda 16 kilo verdiğini, uyku apne sendromunun tamamen iyileştiğini, tansiyon ve diyabet ilacı kullanmadığını bildirdi.

Kırmızı, Medical Point Gaziantep Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği hekimleri Doç. Dr. Mesut Gül, Doç. Dr. Ersin Borazan ve Op. Dr. Mehmet Ali Melik ile emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür etti.