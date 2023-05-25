Şanlıurfa Şehir Hastanesi inşaatı hızla yükseliyor

1700 Yataklı dev hastane inşaatı havadan görüntülendi

ŞANLIURFA - 2021 yılında inşa çalışmalarına başlanılan 1700 yatak kapasiteli Şanlıurfa Şehir Hastanesi hızla yükseliyor.

1700 yatak kapasiteli Şanlıurfa Şehir Hastanesi projesinin inşa çalışmaları devam ediyor. 2021 yılında inşaat çalışmalarına başlanılan şehir hastanesi, 433 poliklinik, 53 adet ameliyathane, 547 adet yoğun bakım yatağı, 40 adet diyaliz yatağı, 40 adet yanık yatağı, 40 adet doğum salonu, Palyatif serviste 70 yatak yer alacak şekilde hizmet verecek. Şanlıurfa Şehir Hastanesinde Genel Hastanede 312, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde 312, Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesinde 145, Onkoloji Hastanesinde 174 yatak, Psikiyatri Hastanesinde ise 60 yatak yer alacağı bildirildi. En üst teknolojinin kullanılacağı şehir hastaneleri, sağlık turizmi alanında da bölge ekonomisine önemli katkılar sunması bekleniyor. 1700 yataklı Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin kapasitesi ihtiyaç halinde 2 bin 653'e kadar çıkabilecek şekilde planlandı. İnşaat çalışmaları yüzde 41 tamamlanan hastanenin 2024 yılı sonunda hizmet vermesi bekleniyor.

"Bölgeye ciddi anlamda katkı sağlayacak"

Hastane inşaatında incelemeleri sonrası açıklama yapan Şanlıurfa İl Sağlık Müdür Vekili Faruk Günak, "Şanlıurfa Şehir Hastanesinin inşaatı devam ediyor. Bu hastanemizin inşaat çalışmaları 2021 yılında başladı. Depreme dayanıklı, sismik izolatörlü bir şekilde inşaatı yapıldı. 1700 yataklı olarak tasarlandı, 2 bin 600 yatak kapasitesine çıkartılabilecek şekilde planlaması yapıldı. 4 tane kuleden oluşuyor. Orta kor hariç, orta korda da ameliyathaneler, poliklinikler ve yoğun bakımların olduğu katlar var. Genel hastanesi, onkoloji, kadın doğum ve çocuk hastanesi şeklinde planlandı. Sizin de gördüğünüz gibi hastane inşaatı hızla devam ediyor. Şanlıurfa'ya, bölgeye özellikli hizmetlerin yapılabildiği bir hastanedir. 20024 yılının sonunda inşaatının tamamlanması planlanıyor. Hastanenin tamamlanması durumunda hem Urfa'ya, hem bölgeye ciddi bir şekilde katkı sağlaması hedefleniyor" ifadelerini kullandı.