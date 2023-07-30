Şanlıurfa'dan gelen hasta Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde sağlığına kavuştu

Şanlıurfa'da ölümden döndü, Gaziantep'te hayata tutundu

GAZİANTEP - Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde çiftçilik yapan İdris Barkiyer yaşanılan elim kaza sonucu römork ve biçerdöverin arasında kaldı. Yaşanılan kaza sonucu yaklaşık 10 kaburgasının kırıldığı olayda Şanlıurfa'nın çeşitli hastanelerinde tedavisine çözüm bulamayınca çözümü Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde buldu.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde Römork ve biçerdöverin arasında kalan 49 yaşındaki İdris Barkiyer yaşanılan kaza sonucu yaklaşık 10 kaburgasının kırıldığı olayda Şanlıurfa'nın çeşitli hastanelerinde tedavisine çözüm bulamayınca çözümü Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde yapılan ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.

"Kendimi parçalanmış gibi hissettim"

Römorkun arasına sıkıştığı anları anlatarak ve yaşama ihtimalinin çok az olmasına rağmen yaşama tutunduğunu aktaran İdris Barkiyer, "250 dönüme yakın sulu tarlamız var. Ben, kardeşlerim ve amcalarımın ciddi bir şekilde yol süreci olduğu için bunlar başıma geldi. Kardeşimin biçerdöveri vardı, biz tarlaya girdiğimiz halde arkamıza su bırakıldı, arkamızdan kamyon geliyor ve kamyon geri gidiyor. Depo doldu kamyon geçemiyor, dedim ki pimini çekelim devam edelim diğeri gelene kadar. Benim pimini çektiğim tarlanın zemini hafif meyilli. Çektim pimi ve pimi çekmemle biçerin arasındaki mesafe hemen hemen 3 metre rahat var. Baktım römork geliyor, römorkun içindeki ağırlığı 2 ton, römorkun kendisi de 2 ton, römork geldi 2 elimle tutmaya çalıştım durmadı. Bir baktım ki römork ile biçerin arasında kalmak üzereyim. Vücudumun sağ tarafı römork ile biçer arasında kaldı. Kendimi aradan çıkardım ve yere düştüm o an şuurum yerindeydi. Çok acayip şekilde bir ağrım oldu, parçalanmış gibi hissettim kendimi. Allah razı olsun Ekber hocam ve ekibiyle beraber yüreklerine sağlık" dedi.

Hasta Bakiyer'in ağır yaralarla gelmesine rağmen sağlığına kavuştuğunu söyleyerek uygulanan tedavi sürecine dair bilgi veren Medical Point Gaziantep Başhekimi ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ekber Şahin, "Hastamız bize Şanlıurfa'dan çok ağır bir tablo içerisinde geldi. Solunum cihazındaydı, belirgin olarak yelken göğüs tablosuna sahipti ve çok şiddetli bir enfeksiyonu vardı. Öncelikle yoğun bakımımızda enfeksiyonla mücadele ettik. Solunum cihazında bir süre daha kalmaya devam etti. Klinik tablosunda düzelme sağladıktan sonra mevcut kırık kemiklerini, kırık kaburgalarını sabitleyerek göğüs duvarında stabiliteyi sağladık. Böylece hastamızın yeniden solumasını sağladık. Ölümün eşiğinden döndürdüğümüzü söyleyebilirim. Gerekli durumlarda kaburga kırıklarında aynı kol ve bacak kırıklarındaki gibi vidalama veya plak yönteminin kullanılması hayat kurtarıcıdır. Bizde bu durumda hastamıza bu tedaviyi uygulayarak sağlığına kavuşturduk. Bunun için de hastane olarak ve hekimler olarak çok mutluyuz. Bize geldikten sonra 5 gün kadar solunum cihazında kaldı. Ameliyatın üzerinden de yaklaşık bir hafta geçti. 12 gündür tedavisi devam ediyor Yoğun Bakım Uzmanımız Prof. Dr. Mustafa Said Aydoğan'a ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Murat Demir'e, emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.