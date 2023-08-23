Şanlıurfa'da mısır sularken yılan ısırması

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde mısır sularken yılanın ısırdığı genç, yoğun bakıma alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam Bozova ilçesine bağlı Arıkök kırsal mahallesinde yaşandı. Tarlada mısır sulayan Ekrem Aksoy (20) yılan tarafından ısırıldı. Yakınları tarafından Bozova Devlet Hastanesine kaldırılan genç, durumu ağır olduğu için Şanlıurfa'ya sevk edildi. Burada doktorların müdahale ettiği genç, yoğun bakıma alındı. - ŞANLIURFA