Şanlıurfa'da Kuduz Şüphesiyle Tedavi Gören Kişi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde köpeğin ısırması sonucu kuduz şüphesiyle tedaviye alınan kişi, tedavi sürecine rağmen hayatını kaybetti. İlgili kurumlar tarafından yapılan açıklamada, konunun takip edildiği ve tedbirlerin alındığı belirtildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yaklaşık 1 ay önce köpeğinin ısırması sonucu kuduz şüphesiyle tedaviye alınan kişi, kurtarılamadı.

İlçede, 12 Haziran Pazartesi günü köpeği tarafından ısırılan mimar Lütfü Seray, olayın ardından Siverek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

İlk müdahalesinin ardından Gaziantep'teki özel bir hastaneye kaldırılan Seray, yaklaşık 1 ay süren tedavisine rağmen kurtarılamadı.

Siverek Kaymakamlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yaklaşık bir ay süren tedavi sonucunda vatandaşımızın kurtarılamayarak vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Kuduz vakasının öğrenilmesinin akabinde ilgili bütün kurumlar hassasiyetle süreci takip etmiş, yapılan incelemeler, alınan kararlar ve tedbirler sonucu çalışmalara başlanmış, konu bütün yönleriyle takip edilmiştir. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz."