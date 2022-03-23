Şanlıurfa'da kornea bankası hizmete girdi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Harran Üniversitesi (HRÜ) Hastanesinde kurulan kornea bankası hizmete başladı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, görme kaybı yaşayan vatandaşların tedavisi için yapılan kornea naklinde kullanılmak üzere kornea bankası kuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HRÜ Hastanesine Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Şimşek, açılan kornea bankasının geçici görme kaybı yaşayan vatandaşların sağlığına kavuşması için önemli olduğunu aktardı.

Korneanın gözün en dış kısmında yer alan saydam yapı olduğunu anlatan Şimşek, " Türkiye'de birçok hasta, kornea nakli için sırada bekliyor. Ülkemizde kornea bankalarının olduğunu ancak mevcut ihtiyacı karşılamadığını biliyoruz. Bu ihtiyacı karşılamak için yapılan çabalardan biri olan ve ilimizde ilk defa kurulan kornea bankasının hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik ise hastanede göz bankası kurulması nedeniyle mutlu olduklarını ifade etti.

HRÜ Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Güzelçiçek de Türkiye'nin yeni kornea bankalarına ihtiyacı olduğuna dikkati çekti.