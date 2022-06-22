Şanlıurfa'da kalbinden 9 santimetrelik kist çıkarılan hasta sağlığına kavuştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da kalbinden 9 santimetrelik kist çıkarılan hasta sağlığına kavuştu

AA - Eşber Ayaydın - Sağlık
 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da kalbinden 9 santimetrelik kist çıkarılan hasta sağlığına kavuştu

Şanlıurfa'da, kalbinde tespit edilen 9 santimetrelik kist ameliyatla alınan hasta sağlığına kavuştu.

Şanlıurfa'da, kalbinde tespit edilen 9 santimetrelik kist ameliyatla alınan hasta sağlığına kavuştu.

Harran Üniversitesi Hastanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye'nin Tel Abyad kentinde rahatsızlandıktan sonra Şanlıurfa'ya sevk edilen 40 yaşındaki Rim El Mhimid, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tetkikler sonucu Mhimid'in kalbinde kist tespit edildi.

Hastanenin Kalp Damar Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Salih Aydın tarafından yapılan tetkiklerin ardından hasta kadın, ameliyata alındı.

Doç. Dr. Aydın ve Dr. Öğretim Üyesi Nazım Kankılıç tarafından yapılan ve yaklaşık 3 saat süren başarılı operasyonun ardından, hastanın sol karıncığında bulunan 9 santimetre büyüklüğündeki kist çıkarıldı. Başarılı geçen ameliyatın ardından servise alınan hasta, bir hafta süren tedavi ve takibin ardından taburcu edilerek ülkesine gönderildi.

Doç. Dr. Mehmet Salih Aydın, daha önce buna benzer çok sayıda durumla karşılaştıklarını ancak bu ameliyatta alınan kistin boyutunun büyük olduğunu, hastayı sağlıklı bir şekilde taburcu etmelerinden dolayı mutlu olduklarını belirtti.

AA / Eşber Ayaydın - Sağlık

Harran Üniversitesi Şanlıurfa Suriye Aydın Sağlık Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title