Şanlıurfa'da Çocuğun Parmağına Sıkışan Plastik Parçası İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Şanlıurfa'da bir çocuğun parmağına sıkışan plastik parçası itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı. Çocuk hastaneye götürülerek tedavi edildi.

Şanlıurfa'da bir çocuğun parmağına sıkıştırdığı plastik parçası itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kesilerek çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde yaşandı. R.K. (11) isimli çocuk, parmağını sıkıştırdığı plastik parçasını çıkartamayınca yakınları tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Çocuğu muayene eden doktorlar, plastik parçasını çıkartmaları için itfaiyeye haber verdi. Hastaneye giden ekipler, doktor gözetiminde plastik parçasını keserek çocuğun parmağını kurtardı. - ŞANLIURFA