Şanlıurfa'da Beyin Kanaması Geçiren Hastaya Acil Müdahale Yapan Kadın Doktor Ziyaret Edildi

Şanlıurfa'da beyin kanaması geçiren hastaya kısa sürede tanı koyarak acil müdahale yapılmasını sağlayan kadın doktor, hastası tarafından hastanede ziyaret edildi. Sağlığına kavuşan adam ailesiyle birlikte ziyaret ettiği doktor ve ekibine tatlı ikramında bulunarak çiçek takdim etti. Acil bölümünde hastanın yaptığı bu davranış herkes tarafından alkışlandı.

Şanlıurfa'da beyin kanaması geçiren hastaya kısa sürede tanı koyarak acil müdahale yapılmasını sağlayan kadın doktor, hastası tarafından hastanede ziyaret edildi. Sağlığına kavuşan adam ailesiyle birlikte ziyaret ettiği doktor ve ekibine tatlı ikramında bulunarak çiçek takdim etti. Acil bölümünde hastanın yaptığı bu davranış herkes tarafından alkışlandı.

Dünya'da ve Türkiye'de zaman zaman sağlık çalışanlarına yönelik şiddet haberleri gündeme gelirken, bu kez Şanlıurfa'da çekilen özel bir görüntü ise herkes tarafından takdir topladı. Kentte, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanan Cengiz Bicek isimli vatandaş, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada Doktor Fatma Özdurmuşoğlu ve ekibi tarafından karşılanan Bicek'e hemen müdahale edildi. Acil bölüm doktoru Özdurmuşoğlu tarafından beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Bicek, tedavi altına alındı. Yoğun süren 80 günlük tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Bicek, kendisine kısa sürede tanı koyarak acil müdahale yapılmasını sağlayan Doktor Özdurmuşoğlu ve ekibine hastaneye giderek teşekkür etti.

Özdurmuşoğlu ve ekibine tatlı ikramında bulunarak çiçek takdim eden Bicek'in bu davranışı, hastanedeki herkes tarafından alkışlandı. Sosyal medyadan da paylaşılan görüntüler takdir edildi.

Duygusal anlar yaşandı

Sağlığına kavuşan Cengiz Bicek, 80 günlük tedavisinin ardından kendisine acil müdahale yapılmasını sağlayan doktoru ziyaret etti. Duygusal anların yaşandığı ziyaret sonrası açıklamada bulunan Bicek, "Şiddetli baş ağrısı ile hastaneye müracaatta bulundum. Sarı acil serviste nöbetçi doktorumuz Fatma Özdurmuşoğlu hocamızın titiz ve hızlı müdahale yapmasından dolayı beyin kanaması geçirdiğim tespit edildi. Kısa bir sürede ambulansı, nöbetçi doktoru ayarlayıp, beni ameliyat operasyonuna sevk ettiği için kendisine bugün itibariyle bir teşekkür ziyaretinde bulundum. Özellikle devlet hastanemizin başhekimi Caner Hoca şahsında tüm departmanda çalışan personellere de tek tek teşekkür etmek isterim. Güvenlik apartmanındaki arkadaşlarımız, nöbetçi polis memurumuz bile dahil bana refakat etti. Beni ambulansa kadar yolculadılar. Kısa bir sürede operasyonu geçirdim, bugün de sağlıklı bir şekilde 80'inci günde hocamızı ziyarete geldim, kendisine bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA