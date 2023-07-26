Şanlıurfa'da 'Beyaz Kod' Tatbikatı Gerçekleştirildi

Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarının şiddete maruz kaldıklarında destek çağrısı anlamına gelen 'Beyaz Kod' uygulama tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, sağlık çalışanlarının acil müdahale sırasında uğradıkları şiddete rağmen görevlerini en iyi şekilde yapmalarına da yer verildi.

Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarının şiddete maruz kaldıklarında destek çağrısı anlamına gelen 'Beyaz Kod' uygulama tatbikatı gerçekleştirildi. Sağlık çalışanlarının acil müdahale sırasında uğradıkları şiddete rağmen görevlerini en iyi şekilde yapmalarına da yer verilen tatbikat, gerçeği aratmadı.

Sağlıkta kalite standartlarının yükseltilmesi amacıyla 'afet ve acil durum yönetimi bölümünde yer alan maddeye istinaden Şanlıurfa Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Kalite Birimi tarafından 'Beyaz Kod' tatbikatı gerçekleştirildi.

'Beyaz Kod' sağlık çalışanlarının, hasta veya hasta yakını tarafından sözel ya da fiziksel saldırıya maruz kalmaları durumunda telsiz ya da el telsizin kırmızı tuşu kullanılarak verilen uyarıcı kodu ifade ediyor. Beyaz Kod'un amacı hem olay yerindeki sağlık çalışanlarına gelebilecek şiddeti önlemek hem de hastaya güvenli bir şekilde müdahale edilip hastaneye naklini sağlamak.

Gerçekleşen tatbikatta, hastayı ambulansa götüremeyen sağlık ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezine 'Beyaz Kod' göndererek kolluk kuvvetlerinden destek istedi. Çağrı merkezi, emniyet ile yaptığı görüşmeden 'Beyaz Kod' alarmı verdi. Çağrı merkezi, emniyet ile yaptığı görüşmeden kısa sürede olay yerine giden polis ekipleri hasta yakınını sakinleştirip bölgeden uzaklaştırdı. Hasta daha sonra olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Tatbikatta, vatandaşların 112 personeline duyarlı davranmaları, aksi halde yaralıya müdahalenin gecikeceği, bunun da hastalarda hayati risk oluşturabileceğinin altı çizildi. - ŞANLIURFA