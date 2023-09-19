Şanlıurfa'da 3 doktor darp edildi

Şanlıurfa'da biri bayan 3 doktor hasta yakınları tarafından darp edildi. Olay, gece saatlerinde Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Serviste yaşandı. İddiaya göre acil serviste görevli doktorlar ile hasta yakınları arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada biri bayan 3 doktor yaralandı. Olay yerine giden polis ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı. Meslektaşlarının aynı hastanede tedavi ettiği doktorların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.