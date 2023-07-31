Şanlıurfa'da 21 Kişi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir kursta 21 kişi döner ve kebaptan dolayı rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan kişilerden 18'i taburcu edilirken, 3 kişinin tedavisi devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir kursta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 21 kişi hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Viranşehir ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bir kursta 21 kişi yedikleri döner ve kebaptan dolayı rahatsızlandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, şahıslara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Burada tedavi altına alınan 18 kişi taburcu edilirken, 3 kişinin tedavisine ise devam edildiği öğrenildi.

Şanlıurfa Valiliği de yaşanan olay nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "Saat 10.11'de Viranşehir ilçemiz Yenişehir Mahallesi Diyanet kursunda gıda intoksu ihbarı yapılmıştır. Olay yerine 4 ambulans ekibi görevlendirilmiştir. Ekiplerimiz olay yerine saat 10.18'de ulaşmıştır. 112 ekiplerimizden alınan bilgiye göre şahısların yediği döner ve kebap çeşitlerinden etkilendiği öğrenilmiştir. Yaralılar ekiplerimizce Viranşehir Devlet Hastanesine nakledilmiştir. Gıda zehirlenmesinden etkilenen 18 vatandaşımız tedavilerinin ardından taburcu edilmiş olup, 3 vatandaşımızın tedavisi devam etmekte olup, genel durumları iyidir. Sağlık Müdürlüğümüz tarafından süreç hassasiyetle takip edilmektedir" denildi. - ŞANLIURFA