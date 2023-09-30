Sandıklı'da Lokanta ve Fastfood İşletmelerine Denetim

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde faaliyet gösteren bütün lokanta ve fastfood işletmelerine yönelik denetim yapıldı.

İlçede Halkın güvenli ve kaliteli bir hizmet almasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen sıkı denetimlerde zabıta müdürlüğü ekipleri birçok başlıkta kontroller gerçekleştirdi. İş yerlerinde başta temizlik olmak üzere birçok kalemde incelemeler yapan zabıta ekipleri, iş yeri sahiplerine gerekli bilgilendirme ve uyarılarda bulundu. Denetimlerde genel hijyen şartlarını da inceleyen ekipler, iş yerlerinin ruhsat kontrolleri ile ürünlerin muhafaza şartlarını da incelerken aynı zamanda kullanılan ürünlerin son kullanım tarihlerini kontrol etti. Mutfak ve üretim noktalarını da kontrol eden ekipler, halkın sağlığını etkileyen ve tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması yönünde uyarılarda bulunarak, iş yeri sahipleri ve çalışanlarına gerekli eksikliklerin giderilmesi için talimat verdi. Birçok iş ve meslek kolu ile üretim yapılan yerlerde belirli aralıklarla denetimler yapan ekipler, denetimlerin devam edeceği bilgisini verdi. - AFYONKARAHİSAR