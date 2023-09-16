Sandıklı'da et ve et ürünleri satan işletmelere denetim

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde et ve et ürünleri satan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimde herhangi bir sıkıntıya rastlanmazken, iş yeri sahipleri teşekkür edildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde et ve et ürünleri satan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Sandıklı ilçesinde et ve et ürünleri satan dükkanlar veteriner hekim gözetiminde zabıta ekipleri tarafından denetlendi. Yapılan denetimde herhangi bir sıkıntıya rastlanmazken, ekipler kurallara uydukları ve vatandaşın sağlığını tehlikeye atmadıkları için iş yeri sahiplerine hassasiyetlerinden ötürü teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR