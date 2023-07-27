Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen 'Sanat Terapisi Yoluyla Yaşlıların Yaşamını Zenginleştirme' Projesi tanıtım etkinliği Ankara'da gerçekleştirildi. Proje, yaşlıların yaşam kalitelerinin arttırılmasını amaçlamaktadır.

'Sanat Terapisi Yoluyla Yaşlıların Yaşamlarını Zenginleştirme' Projesi Ankara'da tanıtıldı

ANKARA Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen "Sanat Terapisi Yoluyla Yaşlıların Yaşamını Zenginleştirme" Projesi tanıtım etkinliği Ankara'da gerçekleştirildi.

Yaşlıların yaşam kalitelerinin arttırılmasını amaçlayan "Sanat Terapisi Yoluyla Yaşlıların Yaşamlarını Zenginleştirme" projesinin tanıtım etkinliği Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Türkiye genelinde yaygınlaştırılması amaçlanan proje çerçevesinde ilerleyen yaş durumunun getirdiği sosyal izolasyonun olumsuz duygusal etkilerinin ortadan kaldırılması hedeflenecek.

"Çınarlarımızın toplum hayatının içerisinde yer almaları son derece önemli"

Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit, yaşlıların yalnızca fiziksel değil duygusal ve sosyal ihtiyaçların karşılanmasını temel ilkeleri olarak gördüklerini belirterek, şunları söyledi: "Uzun yılları ülkemiz için emek veren çınarlarımızın yaşlılık süresince de aktif ve üretken bir şekilde de toplum hayatının içerisinde yer almaları son derece önem arz etmektedir. Aktif yaşlanmanın kilit noktası yeni insanlar tanımak, yeni yerler keşfetmek ve yeni deneyimler yaşamaktan geçmektedir. Sanat ise bu kapının anahtarı olarak ruhsal açıdan bireylerin manevi doyumuna ulaşmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Hayata geçirdiğimiz "Sanat Terapisi Yoluyla Yaşlıların Yaşamını Zenginleştirme" Projesinin verimli olmasını diliyorum."

Öte yandan, tanıtım sonunda yaşlılardan oluşan koro vatandaşlara türkü söyledi.