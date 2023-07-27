Sanat Terapisi Yoluyla Yaşlıların Yaşamını Zenginleştirme Projesi Tanıtıldı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce hayata geçirilen 'Sanat Terapisi Yoluyla Yaşlıların Yaşamını Zenginleştirme' projesi, düzenlenen programla tanıtıldı. Yaşlıların yaşam kalitelerinin arttırılmasını amaçlayan proje ile ilerleyen yaş durumunun getirdiği sosyal izolasyonun olumsuz etkileri ortadan kaldırılmaya çalışılıyor.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce hayata geçirilen "Sanat Terapisi Yoluyla Yaşlıların Yaşamını Zenginleştirme" projesi, düzenlenen programla tanıtıldı.

Yaşlıların yaşam kalitelerinin arttırılmasını amaçlayan "Sanat Terapisi Yoluyla Yaşlıların Yaşamlarını Zenginleştirme" projesinin tanıtımı, Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Türkiye genelinde yaygınlaştırılması amaçlanan proje ile ilerleyen yaş durumunun getirdiği sosyal izolasyonun olumsuz duygusal etkilerinin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

"Çınarlarımızın toplum hayatının içerisinde yer almaları son derece önemli"

Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit, yaşlıların yalnızca fiziksel değil duygusal ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasını temel ilke olarak gördüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Uzun yılları ülkemiz için emek veren çınarlarımızın yaşlılık süresince de aktif ve üretken bir şekilde toplum hayatının içerisinde yer almaları son derece önem arz etmektedir. Aktif yaşlanmanın kilit noktası yeni insanlar tanımak, yeni yerler keşfetmek ve yeni deneyimler yaşamaktan geçmektedir. Sanat ise bu kapının anahtarı olarak ruhsal açıdan bireylerin manevi doyumuna ulaşmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Hayata geçirdiğimiz 'Sanat Terapisi Yoluyla Yaşlıların Yaşamını Zenginleştirme' projesinin verimli olmasını diliyorum."

Tanıtım sonunda yaşlılardan oluşan koro türküler söyledi. - ANKARA