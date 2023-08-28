Samsun Valiliği Rüzgar Nedeniyle Denize Girilmemesi Konusunda Uyarıda Bulundu
Samsun Valiliği, boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla rüzgar beklendiği için vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı.
Samsun Valiliği rüzgar nedeniyle denize girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuldu.
Samsun Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, vatandaşlar boğulma olaylarına karşı uyarıldı.
Boğulma vakalarının önüne geçilmesi hedeflenen açıklamada, sahilde rüzgar beklendiği ifade edilerek, "Kıymetli hemşerilerimiz, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alının verilere göre, bugün ilimiz sahilinde rüzgar beklendiğinden, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesini önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.
Samsun Valiliği boğulma vakalarına karşı vatandaşlara sık sık uyarılarda bulunuyor.