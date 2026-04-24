Samsun'un kalbi yerli teknolojiyle koruma altında: 3 noktada hizmete girdi

Samsun'da yerli üretim otomatik defibrilatör (OED) cihazları hizmete girdi. Ani kalp durmalarında saniyeler içinde müdahale imkanı sunan sistem, vatandaşlara sesli ve görsel yönlendirmelerle hayat kurtarıcı destek sağlıyor.

Türk mühendisler tarafından geliştirilen yerli üretim OED cihazlar Sağlık Bakanlığı tarafından Samsun'da hizmete alındı. Batıpark, Çobanlı İskelesi ve Cumhuriyet Meydanı noktalarına yerleştirilen ve ani kalp durması vakalarında profesyonel ekipler gelene kadar geçen sürede hayat kurtaracak olan bu cihazlar, saniyelerle yarışan vatandaşlara rehberlik edecek.

Cihazın çalışma şekli

OED cihazı kullanıcı cihazı açtığında sesli ve görsel talimatlar devreye girer; elektrot pedler hastanın göğsüne doğru şekilde yerleştirilir. Cihaz kalp ritmini değerlendirir ve şok gerekip gerekmediğine kendisi karar verir. Şok uygulanması gerekiyorsa hastaya dokunulmaması konusunda uyarı yapar ve ardından müdahaleyi gerçekleştirir. Sonrasında kalp masajı ve suni solunum adımlarında da kullanıcıyı yönlendirerek profesyonel ekipler gelene kadar temel yaşam desteğinin sürdürülmesine yardımcı olur.

"112 Hattı ile koordineli müdahale"

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan OED cihazı Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü İlk Yardım Eğitici Eğitmeni Ahmet Duran, İlk Yardım Eğitmeni Selma Öz Güngör ve İl Haberleşme ASELSAN İrtibat Sorumlusu Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri Oğuz Çevik tarafından basın mensuplarına tanıtıldı. Cihazlarla ilgili bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, "Vatandaşımız cihazın kapağını açtığı andan itibaren sistem sadece şok vermekle kalmıyor, aynı zamanda kullanıcıyı 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması konusunda uyarıyor. Müdahale süresince 112 operatörleri ile iletişimde kalmak hem OED cihazının kullanımı hem de temel yaşam desteği adımlarında uygulayıcıya büyük bir güven ve destek sağlıyor. Yani vatandaşımız müdahaleyi yaparken asla yalnız kalmıyor; bir ucu Sağlık Bakanlığımızda olan profesyonel bir yardım zincirinin parçası haline geliyor" dedi.

7/24 bakanlık takibinde ve tam otomatik

Cihazların teknolojik altyapısı hakkında bilgi veren Uras, "Cihazlarımızın anlık konumu, aktiflik durumu ve batarya seviyesi 7 gün 24 saat Sağlık Bakanlığımızın takibi altındadır. Tam otomatik olarak tasarlanan bu cihazlar, sesli ve görsel komutlarla hiçbir tıbbi eğitimi olmayan bir vatandaşımızın bile hata yapmadan müdahale etmesini sağlar. Acil bir durumda vatandaşımız cihazı yerinden alıp hastanın yanına götürdüğünde, cihaz ona pedleri nereye yapıştıracağından ne zaman dokunmayacağına kadar her adımı söyleyecektir" diye konuştu.

Adım adım hayat kurtarma rehberi

Uzm. Dr. Mustafa Uras, cihazın çalışma prensibini şu teknik detaylarla açıkladı:

"Cevapsız ve solunumu olmayan bir hasta ile karşılaşıldığında, cihazın pedlerinden biri sağ köprücük kemiğinin altına, diğeri sol göğüs altına yapıştırılır. Cihaz hemen ritim analizi yapar; eğer ritim şoklanabilir bir düzeydeyse şoku otomatik olarak verir. Şokun ardından kalp masajı ve suni solunum aşamasında da işitsel uyarılarla kullanıcıya rehberlik etmeye devam eder."

"Toplumsal acil sağlık kapasitemizi artırıyoruz"

Ani kalp durmalarında müdahale edilmeyen her dakikanın hayatta kalma şansını azalttığını hatırlatan Uras şunları söyledi: "Cumhurbaşkanlığımız ve Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen bu proje; Batıpark, Çobanlı İskelesi ve Cumhuriyet Meydanı gibi insan sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgelerde toplumsal acil sağlık kapasitemizi artıran çok değerli bir yatırımdır. Yerli ve milli teknolojimizle, Samsun sokaklarında artık daha güvendeyiz." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı