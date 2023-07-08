Samsun Terme'deki Şarbon Karantinası Kaldırıldı

Samsun'un Terme ilçesinde şarbon hastalığı nedeniyle uygulanan karantina, hastalığın kontrol altına alınmasıyla sonlandırıldı. Kumcağız Mahallesi'nde yapılan aşılama, dezenfeksiyon ve tetkiklerin ardından hastalık kontrol altına alındı ve karantina kaldırıldı.