Samsun Tabip Odası, doktorun darp edilmesine tepki gösterdi

Samsun Tabip Odası, Çarşamba Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Ekrem Kayaalp'in darp edilmesi olayına tepki gösterdi.

Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Ömer Faysal Çadır, Çarşamba Devlet Hastanesi binası önünde yaptığı basın açıklamasında, "Bugün burada yaşadığımız bir sağlıkta şiddet olayına itirazımızı, isyanımızı ifade etmek için toplandık. Dün akşam bu hastanede Çarşamba Devlet Hastanemizde doktor arkadaşımız Ekrem Kayaalp, sağlık hizmeti vermek için bulunduğu acil serviste sağlığını kurtarmaya çalıştığı kişi tarafından darp edilmiş, şiddete maruz bırakılmıştır. Bu darp sonucu meslektaşımız işitme, görme ve şuur kaybına uğramıştır. Tıbbi kontrol altına alınan meslektaşımızın incelemeleri devam etmektedir. Dileğimiz odur ki; meslektaşımız sağlık sorunu yaşamasın ve bu süreci kısa sürede atlatsın. Meslektaşımıza acil şifa diliyor ve Dr. Ekrem Kayaalp'e bu durumu yaşatan saldırganı ve olayı şiddetle kınıyoruz. Samsun Tabip Odası olarak da konunun yakından ve sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz" dedi. - SAMSUN