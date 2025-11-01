Samsun'daki Özel Hastane Çalışanları 4 Aydır Maaş Alamıyor

SAMSUN'da, özel bir hastanenin çalışanları 4 aydır maaş alamadıklarını öne sürerek eylem yaptı. Personel, mağduriyetlerinin giderilmesini isterken, hastanenin Kurumsal İletişim Müdürü Süleyman Öz, "Hastanemizde imkanlarımızı zorlayarak mevcut çalışan yaklaşık 200 personelimizin maaşlarını ödemeye çalıştık ve bundan sonraki süreçte de ödemeye devam edeceğiz" dedi.

Kentte 2005 yılında kurulan ilk özel hastane olan Özel Atasam Hastanesi'nin çalışanları, 4 aydır maaşlarını alamadıkları iddiasıyla hastane önünde bir araya gelip açıklama yaptı. Çalışanlar, aylardır devam eden ödeme sıkıntılarına rağmen yönetimin yalnızca 'düzelecek' yönünde söz verdiğini ancak herhangi bir adım atılmadığını ifade etti.

10 yıldır hastanede anjiyo sorumlusu olarak görev yapan Mahir Çakmak, "Hastanemiz 6 aydan beri ödeme sıkıntısı çekiyor. Ödemelerde problem var. İşçiler maaşlarını alamıyorlar. Bunun için mağduriyetimiz var. Ödenecek deniliyor ama herhangi bir ödeme hususunda bir girişim yapılmamıştır. Şu anda da zaten hastane faaliyetlerini kapatmış durumda. Personel, çalışanlar mağdur. Alacaklarımız birikmiş durumda. Bunların giderilmesi için bugün bir eylem yaptık. Şu an itibarıyla hastanenin faaliyetleri tamamıyla durdurulmuş vaziyette" dedi.

Çakmak, açıklamasında ayrıca, "Bugün yönetimle toplantı yaptık. Yaptığımız her toplantıda aldığımız sonuç 'düzelecek' ya da 'toparlayacağız' diye vaatler veriliyor. Ama vaatlere artık dayanacak gücümüz kalmadı. Bu süreçte haklarımızı almak durumundayız. Ama haklarımızın alınacağı hususunda da net bir belirsizlik hakim. Ortalama 200-250 çalışan var. Bu süreçte çıkanlar da var" diye konuştu.

'HERKESİN DOĞAL HAKKI'

Hastane yönetimi adına açıklama yapan Kurumsal İletişim Müdürü Süleyman Öz, "Faaliyet göstermiş olduğumuz kurumumuzda imkanlarımızı zorlayarak mevcut çalışan 200 personelimizin maaşlarını zaman zaman ödeme güçlüğü çektiğimizi belirtebiliriz. Bu anlamda biz bütün imkanlarımızı kullanarak bu maaşları ödemeye çalıştık ve bundan sonraki süreçte de ödemeye devam edeceğiz" dedi.

Geriye dönük maaş borçlarının olduğunu ifade eden Öz, "Bundan sonraki süreçte de mevcut borçlarımızı ödemeye çalışıp ayakta durmaya çalışan bir kurumuz. Dönem dönem, ödemeler yapıldı ama gelinen noktada 3 ya da 4 aylık bir ödeme gecikmesi bulunmuş durumda şu anda. Bu ödemeleri yapmaya devam edeceğiz. İmkanlarımız ölçüsünde bunu yapacağız. Büyük bir aileyiz. Ayrılmak isteyen arkadaşlara doğal olarak saygımız var tabii ki. Bu herkesin doğal hakkı, özlük hakkı. Ama çalışmak isteyen arkadaşlarımızla da çalışmaya devam edip yolumuza devam edeceğiz. Samsun'da sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Alınan son karar bu" ifadelerini kullandı.

Haber – Kamera: Gökhan İÇKİLLİ / Samsun