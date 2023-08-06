Samsun'da Yılan Sokmaları Artıyor

Samsun'da hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte yılan sokmaları da arttı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Ayvacık ilçesi Söğütpınar Mahallesi'nde fındık bahçesinde tırpanla otları biçen Ali Fuat Çakır (45), otların arasındaki çalıları eliyle kaldırdığı sırada sol elinin parmağını yılan soktu. Kendi imkanlarıyla Çarşamba Devlet Hastanesine başvuran Çakır, ilk müdahalenin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan 2 çocuk babası Ali Fuat Çakır, "Fındık bahçesinde tırpan vururken parmağımı bir metre uzunluğunda kara yılan soktu. Hemen hastaneye gittim" dedi.

Samsun'da dün de bir kişinin yine yılan sokması sonucu Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi. Uzmanlar, havaların ısınmasıyla yılan sokmalarının arttığına dikkat çekerek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - SAMSUN