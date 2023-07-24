Samsun'da uyuşturucu ile mücadele tam gaz devam ediyor

SAMSUN - Metamfetamin ile Mücadele Bölge Toplantısı, Samsun Valiliği öncülüğünde Karadeniz'deki 13 ilin idarecilerinin katılımı ile yapıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 2.'si düzenlenen Metamfetaminle Mücadele Bölge Değerlendirme Toplantısı'nın Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıya Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlık yaparken ayrıca Bartın Valisi Nurtaç Arslan, ile Samsun, Giresun, Karabük, Ordu, Tokat, Zonguldak, Bartın, Trabzon, Sinop, Kastamonu, Gümüşhane, Bayburt ve Amasya illerinin idarecileri ve kolluk kuvvetlerinin temsilcileri katılım sağladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantı hakkında bilgi veren Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "Uyuşturucu madde kullanımı, uyuşturucu maddeyi kullananların yanında ailelerini, çevrelerini; toplumumuzun hem bugününü hem de geleceğini tehdit etmektedir. Uyuşturucu tacirleri son dönemlerde gençlerimizi özellikle kuvvetli bağımlılık yapıcı etkisi olan metamfetamin ile de zehirlemeye çalışmaktadır. Metamfetaminin merkezi sinir sisteminde büyük hasarlara yol açan bir madde olduğunu biliyoruz. Bilindiği üzere tüm dünyada kullanım oranı hızla artan metamfetamin başta olmak üzere tüm sentetik maddelerin ticaret ve kullanımıyla mücadele için 'Metamfetamin ile Mücadele Eylem Planı 2022-2024' hazırlandı ve uygulanıyor. Kolluk birimlerimiz özellikle son yıllarda konuya ilişkin operasyonel faaliyetlerini kararlılık ve başarıyla sürdürmektedir" dedi.

"Olay ve yakalama sayılarında büyük başarı elde edildi"

Uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız devam ettiğini ifade eden Vali Zülkif Dağlı, "Kökünü Kurutma Operasyonu başta olmak üzere sokak satıcılarının engellenmesine yönelik operasyonlar ve yapılan etkin mücadele sonucunda olay ve yakalama sayılarında büyük bir başarı elde edilmiştir. Bununla birlikte bağımlılığı asayiş sorunu olmasının yanında bir sağlık sorunu olarak da görüyoruz. Tüm uyuşturucu maddeler beden ve ruh sağlığını bozmakla beraber ölümlere de sebep oluyor. Bu nedenle tek bir evladımızın dahi uyuşturucu batağına düşmesini asla kabul edemeyiz. Bu bağlamda önleyici tedbirlere daha fazla önem veriyoruz. Uyuşturucu maddeler yol açtıkları adli, sosyal ve hukuki sorunlarla toplumsal yapıya da zarar veriyor. Dolayısıyla, bağımlılığı henüz başlamadan önlemenin, bağımlılık gerçekleştikten sonra oluşan zararı telafi etmekten daha kolay olduğunu düşünüyoruz. Ancak uyuşturucuyla mücadele sadece belli birimlerin, güvenlik görevlilerinin veya kamu kuruluşlarının işi olarak düşünülmemelidir. Bu mücadelede tüm kurumları, yerel yönetimleri, sivil toplum kuruluşları, basın kuruluşları ve ailelerle birlikte tam bir dayanışma ve seferberlik ruhuyla hareket edilmeli. Bu kapsamda vatandaşlarımızın ve ilgili tüm paydaşlarımızın konu hakkında bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının artırılmasına yönelik birçok eğitim faaliyetini de aralıksız sürdürüyoruz. Geleceğimizin teminatı yavrularımızı bu tür tehditler karşısında korumak için tüm imkanları kullanarak özveri ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Gerçekleştirdiğimiz bu toplantının sadece ülkemizin değil, bütün dünyanın problemi olan bu önemli sorunla mücadele ve gelecek nesillerimizin korunması konusunda hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Toplantıya katılımcı illerin vali yardımcıları, kolluk kuvvetlerinin temsilcileri, sağlık kurumlarının temsilcilerinin yanı sıra Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Samsun İl Jandarma Alay Komutanı Kd. Albay Ömer Ersever, Samsun Sağlık İl Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç ve davetliler katıldı.

Toplantının sonunda Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz, metamfetamin ve uyuşturucu bağımlılığı ile ilgili sunum gerçekleştirdi.